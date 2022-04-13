ЗСУ знищили два російські літаки , які бомбили Харків / Reuters

Мобільні підрозділи Збройних сил збили два російські літаки, які бомбардували населені пункти Харківської області.

"Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російських літаки, які атакували населені пункти Харківщини. Віритив наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область", - повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

читайте такожДва вертольоти одним пострілом: українські десантники вперше збили ворожі повітряні судна з ПТРКНагадаємо, що українські повітряні сили у вівторок, 12 квітня, збили російський штурмовик Су-25. Цей літак окупантів поповнив список ліквідованих російських повітряних цілей і став ювілейним-300-м.

Нагадаємо, один з українських військових льотчиків здійснив героїчний вчинок на самому початку нападу російських окупантів. В ході атаки на ворожу колону його літак був підбитий, але український пілот зумів направити падаючу машину на окупантів.

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