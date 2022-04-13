ЗСУ знищили два російські літаки, які бомбили Харків

Збройні Сили України відпрацювали на "ура".
Мобільні підрозділи Збройних сил збили два російські літаки, які бомбардували населені пункти Харківської області.
"Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ збили 2 російських літаки, які атакували населені пункти Харківщини. Віритив наші Збройні Сили України, які цілодобово обороняють Харківську область", - повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.
читайте такожДва вертольоти одним пострілом: українські десантники вперше збили ворожі повітряні судна з ПТРКНагадаємо, що українські повітряні сили у вівторок, 12 квітня, збили російський штурмовик Су-25. Цей літак окупантів поповнив список ліквідованих російських повітряних цілей і став ювілейним-300-м.
Нагадаємо, один з українських військових льотчиків здійснив героїчний вчинок на самому початку нападу російських окупантів. В ході атаки на ворожу колону його літак був підбитий, але український пілот зумів направити падаючу машину на окупантів.
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