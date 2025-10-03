Російський удар спричинив загибель 13 тисяч тварин: щемливі деталі від ДСНС

Удар БпЛА спровокував масштабну пожежу, яка охопила 8 будівель для утримання тварин.

https://glavred.net/ukraine/rossiyskiy-udar-vyzval-gibel-13-tysyach-zhivotnyh-shchemyashchie-detali-ot-gschs-10703492.html Посилання скопійоване

Жертви серед тварин сягають десятків тисяч / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

РФ атакувала сільськогосподарське підприємство в Нововодолазькій громаді на Харківщині

Пожежа знищила свиноферму після російського удару, загинуло близько 13 тисяч тварин

У Нововодолазькій громаді Харківської області внаслідок удару російського дрона сталося масштабне займання на території одного з агропідприємств. Як повідомили у ДСНС, пожежа знищила тваринницькі приміщення, де утримувалася велика кількість свиней.

Полум’я охопило вісім будівель загальною площею понад 13,6 тисяч квадратних метрів. Вогонь призвів до загибелі близько 13 тисяч тварин. Крім того, поранення отримав один зі співробітників господарства.

відео дня

"До ліквідації наслідків обстрілів залучалися 32 рятувальники та 9 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехніки та офіцер-рятувальник громади", - розповіли в ДСНС.

Удари Росії та відповіді України - думка експерта

Політолог, директор Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко попереджає, що Російська Федерація готувалася до масованих атак проти української цивільної інфраструктури: критичної, енергетичної, систем водозабезпечення та багатьох інших сфер. Але і Україна теж готова завдавати атак у відповідь.

"Йдеться радше про балансування ситуації. Адже, як зазначав сам Трамп, не можна воювати тоді, коли гра постійно йде лише в одні ворота. Це необхідно для того, щоб і росіяни зрозуміли: головні наслідки спрямовані не стільки проти населення, скільки проти їхньої армії та фінансово-економічного блоку. Думка пересічних росіян тут вторинна. Проте вони також зрозуміють, що саме дії Путіна й його ініціативи штовхають Російську Федерацію дедалі глибше у безодню", - каже Чаленко в розмові з Главредом.

Атаки Росії на Україну за жовтень - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 1 жовтня російська армія здійснила повітряну атаку на Україну, запустивши 49 ударних безпілотників типів Shahed, "Гербера" та інші дрони. За попередньою інформацією станом на 9:30 ранку, українська протиповітряна оборона (ППО) успішно знешкодила або придушила 44 ворожих БпЛА на північних, східних та центральних напрямках.

За повідомленням Міністерства енергетики України, обстріл російськими військами енергетичної інфраструктури в Славутичі на Київщині спричинив надзвичайну ситуацію на об'єктах державного підприємства "Чорнобильська АЕС".

У ніч на 3 жовтня російські війська здійснили масштабну повітряну атаку на Україну, застосувавши ракети та безпілотники. Вибухи було зафіксовано в Полтаві, Одесі, Дніпрі та на території Харківської області.

Більше важливих новин:

Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред