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Російський блогер назвав головну помилку Заходу перед вторгненням РФ в Україну

27 лютого 2023, 11:58
До 2023 року відбулася кардинальна зміна ставлення західної коаліції до подій, впевнений Майкл Накі.
Майкл Наки
Майкл Накі оцінив трансформацію Заходу після агресії РФ проти України / 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу , biographe.ru

Перед початком повномасштабного вторгнення РФ оборонний потенціал України невірно оцінювала як російська сторона, так і Захід, заявив російський блогер, журналіст Майкл Накі.

"Тобто було велике недооцінювання обороноздатності України, її можливостей до ведення масштабних бойових дій з Росією – ми бачили це на прикладі того, як західні розвідки спочатку передрікали взяття Києва за три доби і пропонували Зеленському евакуацію", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

На відміну від країн Балтії, які були більш рішучі і більше розуміли загрозу нинішньої путінської Росії, були і країни, які перебували в більшій залежності від РФ, ніж інші, наприклад – Німеччина, каже журналіст. На його думку, до 2023 року відбулася кардинальна зміна ставлення західної коаліції до подій.

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"Вже не знаю, які телефонні рахунки були у Макрона за дзвінки з Путіним (явно не маленькі), але це було великою проблемою, тому що не було розуміння російської структури як такої і Путіна як диктатора, завдання якого на даному етапі – буквально захоплювати і знищувати країни. Тобто вони не розуміли, що війна в Україні – загарбницька, а Путін – агресор. На щастя, до 2023 року це змінилося – тепер Захід розуміє те, що для багатьох було очевидним з самого початку. Що допомога Україні у війні і зупинці агресора – єдиний шлях до миру і безпеки, в тому числі в Європі", — упевнений співрозмовник.

Він також звернув увагу на те, що через позицію цілого ряду країн 2014 рік (анексія Криму і вторгнення РФ на Донбас, — ред.) зробив майже невідворотною нинішню повномасштабну війну.

"Однак зараз Макрон вже говорить, що діалог з Росією неможливий, Шольц закликає інші країни передавати Україні якомога більше танків (хоча ще півтора місяці тому він був "головною протитанковою зброєю РФ"). Генсек НАТО Столтенберг каже, що єдиний шлях до миру – це передача Україні якомога більшої кількості озброєнь в найкоротші терміни. Це розуміння – ключове, оскільки воно прибирає всі питання про розкол у Європі, адже ми бачимо консолідацію. Тобто відбулася відмова від ілюзій про те, що до 23 лютого 2022 року ще можливо повернутися", — додав Накі.

Нагадаємо, 24 лютого 2023 року виповнився рік з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Президент Володимир Зеленський звернувся в цей день до нації, підкресливши, що рік тому мільйони українців вирішили боротися з агресором і відстоювати свою землю.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно, і закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну.

Інші новини:

війна Росії та України Майкл Накі
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