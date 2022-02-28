Російські війська завдали авіаудару по Броварах

Вибух у Києві / скріншот

На околиці Броварів у бік Києва був здійснений авіаналіт. Є поранені.

Як повідомив мер Броварів Ігор Сапожко в Facebook, удар був у бік Києва.

"Кілька хвилин тому на околиці Броварів у бік Києва був здійснений авіаналіт. Є поранені".

У зв'язку з цим , мер закликав жителів міста залишатися в укриттях.

Також в мережі пишуть, що снаряд ролетів повз Броварів і двічі вдарив десь біля лісового.

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Люди помітили спалахи як при перехопленні ракети на правому березі в сторону.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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