Російські війська завдали авіаудару по Броварах

Інформацію підтвердив мер міста
На околиці Броварів у бік Києва був здійснений авіаналіт. Є поранені.
Як повідомив мер Броварів Ігор Сапожко в Facebook, удар був у бік Києва.
"Кілька хвилин тому на околиці Броварів у бік Києва був здійснений авіаналіт. Є поранені".
У зв'язку з цим , мер закликав жителів міста залишатися в укриттях.
Також в мережі пишуть, що снаряд ролетів повз Броварів і двічі вдарив десь біля лісового.
Люди помітили спалахи як при перехопленні ракети на правому березі в сторону.
Вторгнення Росії в Україну
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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