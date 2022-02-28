Путін висунув Україні три умови для закінчення війни

Володимир Путін / Reuters

Президент Росії Володимир Путін у розмові з французьким лідером Еммануелем Макроном назвав умови припинення війни проти України.

Путін заявив, що "врегулювання ситуації в Україні" можливе тільки при безумовному врахуванні "законних інтересів Росії у сфері безпеки", повідомила прес-служба Кремля.

Путін висунув три умови:

визнання російського суверенітету над Кримом;

вирішення завдань щодо "демілітаризації та денацифікації української держави";

забезпечення його "нейтрального статусу".

Нагадаємо, у понеділок, 28 лютого, президент Франції Еммануель Макрон провів чергову телефонну розмову з Володимиром Путіним.

читайте такожПідсумки переговорів з РФ: сторони їдуть для консультацій у столицях - ПодолякВ ході розмови Макрон попросив Путіна припинити удари по цивільному населенню і забезпечити безпеку основних доріг в Україні. Як повідомив Єлисейський палац, за цими пунктами керівник Кремля "підтвердив готовність брати участь".

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