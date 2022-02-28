Путін висунув Україні три умови для закінчення війни

Свою позицію президент РФ озвучив Еммануелю Макрону.
Президент Росії Володимир Путін у розмові з французьким лідером Еммануелем Макроном назвав умови припинення війни проти України.
Путін заявив, що "врегулювання ситуації в Україні" можливе тільки при безумовному врахуванні "законних інтересів Росії у сфері безпеки", повідомила прес-служба Кремля.
Путін висунув три умови:
- визнання російського суверенітету над Кримом;
- вирішення завдань щодо "демілітаризації та денацифікації української держави";
- забезпечення його "нейтрального статусу".
Нагадаємо, у понеділок, 28 лютого, президент Франції Еммануель Макрон провів чергову телефонну розмову з Володимиром Путіним.
читайте такожПідсумки переговорів з РФ: сторони їдуть для консультацій у столицях - ПодолякВ ході розмови Макрон попросив Путіна припинити удари по цивільному населенню і забезпечити безпеку основних доріг в Україні. Як повідомив Єлисейський палац, за цими пунктами керівник Кремля "підтвердив готовність брати участь".
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