Британія закриває свої порти для кораблів РФ

Британія "послала" російський флот / mil.ru

Міністр транспорту Британії Грант Шаппс звернувся до всіх портів країни з проханням не надавати доступ російським суднам.

"Сьогодні я написав у всі порти Великобританії з проханням не надавати доступ до будь-яких суден під російським прапором, що належать, контрольовані, зафрахтовані або експлуатовані РФ. Враховуючи дії Путіна в Україні, я чітко дав зрозуміти, що ці судна не вітаються тут із забороненим законодавством", - повідомив у Twitter.

Підкреслюється, що Водний транспорт - це ключове в міжнародній торгівлі, і Великобританія повинна обмежити російські економічні інтереси і змусити російський уряд відповісти за свої вчинки.

"Ми допоможемо британським портам ідентифікувати російські судна і будемо повідомляти портам про ідентифікацію заборонених суден, що прямують до Британії", - заявили в британському уряді.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

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В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.