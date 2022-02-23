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В СБУ закликали українців повідомляти про підозрілих людей або предмети біля стратегічних об'єктів

23 лютого 2022, 16:32

Як повідомляється, в окремих районах України буде тимчасове обмеження переміщення пішоходів і транспортних засобів, перевірка документів, огляд особистого транспорту.

СБУ
Спецназ СБУ / УНІАН

Служба безпеки України посилила заходи щодо нейтралізації загроз державній безпеці України. Про це повідомляє пресцентр спецслужби на сторінці в Facebook.

В СБУ зазначили, що в Одеській області силовики відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії щодо захисту об'єктів енергетичної галузі поблизу морської акваторії. Мета - вдосконалення спільних дій для запобігання можливих терористичних і диверсійних загроз.

На Херсонщині правоохоронці посилили захист Каховської гідроелектростанції та місцевого судноплавного шлюзу. Крім того, тривають цілодобові патрулювання прилеглих територій об'єктів, що охороняються.

У Дніпропетровській області СБУ проводить комплексні дії, які спрямовані на запобігання і викриття спроб дестабілізації обстановки на території регіону. Під особливою увагою силовиків - стратегічні об'єкти промисловості та енергозабезпечення, а також місця масового скупчення людей.

І саме тому, кажуть в СБУ, в окремих районах можливе тимчасове обмеження переміщення пішоходів і транспортних засобів, перевірка документів, огляд особистого транспорту і т. д.

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Крім того, СБУ закликала українців зберігати пильність і негайно говорити правоохоронцям про:

  • підозрілих осіб, які виявляють необґрунтований інтерес до військових об'єктів, будівель органів влади та об'єктів критичної інфраструктури, або тих, які їх знімають на фото- або відеокамери;
  • підозрілих транспортних засобах або безпілотних літальних апаратів, особливо поблизу стратегічно важливих об'єктів;
  • виявлення підозрілих предметів.

Всіх, хто помітив щось підозріле, просять повідомляти за телефоном 0 800 501 482 або електронною поштою [email protected]

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Нагадаємо, раніше за інформацією Служби безпеки України російські війська закупили 45 тисяч целофанових пакетів для перевезення трупів. У відомстві натякнули, що вони можуть знадобитися для російських солдатів.

Про це розповів начальник Управління СБУ в Харківській області Роман Дудін під час проведення наради в середу, 23 лютого,

"Разом з тим, я думаю, за старовинною російською традицією, вони будуть закопувати їх прямо серед поля або в цих безіменних трунах", – зазначив офіцер СБУ.

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