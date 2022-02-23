Україну накрила потужна DDoS-атака, яка вразила сайти Ради, Кабміну та МВС

Верховна Рада готується ухвалити рішення про надзвичайний стан в Україні / Фото Facebook ВР

В Україні фіксувалися труднощі з доступом до сайтів Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Міністерства закордонних справ, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони. Причиною збоїв є потужна DDoS-атака. Сайти вже запрацювали.

Як повідомляє РБК-Україна, 23 лютого о 15:00 сталася кібератака на Україну, внаслідок якої припинили працювати, або працювали зі збоями, сайти ВР, Кабміну, МЗС, МВС та Міноборони. Роботу сайтів відновлено.

На Україну обрушилася кібератака

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зробив заяву про те, що на державу приблизно з 16:00 обрушилася масова кібератака. Спостерігаються проблеми з роботою низки сайтів державних відомств. Портал Дія працює.

"Приблизно з 16.00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу. Маємо відповідні дані з низки банків, також спостерігаються проблеми із доступом до вебсайтів ВР (вже працює), КМУ та МЗС. Це пов’язано із перемикання трафіку на іншого провайдера для мінімізації шкоди від атаки. Портал та мобільний застосунок Дія успішно долають поточну атаку та продовжують працювати стабільно.", - повідомив Федоров у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, у середу, 23 лютого, в Україні мають запровадити надзвичайний стан. Раніше про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Рішення ухвалюватиметься Верховною Радою. Голосування має відбутися ввечері.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль уточнив, що серйозних змін у житті людей і роботі бізнесу через ситуацію з надзвичайним станом не буде. Режим НС в Україні дозволить військовим і правоохоронцям краще контролювати ситуацію в країні.

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