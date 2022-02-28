Російські окупанти завдали ракетного удару на аеропорт у Миколаєві

У Миколаєві розгромлений аеропорт / соцмережі

У неділю ввечері, 27 лютого, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Миколаївському міжнародному аеропорту.

За попередньою інформацією, снаряди потрапили на злітну смугу, повідомив глава Миколаївської ОГА Віталій Кім, передає "Суспільне".

"Як мінімум було три попадання. Били точно по злітній смузі. Потім в районі перону. За попередніми даними, коригувальник подавав світлові сигнали з боку Матвєєвим. Не можна однозначно сказати, що це було – Гради, Авіація або балістичні ракети, запущені з корабля, – зазначив співрозмовник видання", - пише він.Ні виходячи з повідомлення одного з працівників підприємства.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

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Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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