У Житомирі Нацгвардія і поліція стрілятимуть у мародерів на місці

У Житомирі Нацгвардії і поліції дозволили стріляти в мародерів на місці. Відповідний наказ віддав мер міста Сергій Сухомлин.

"У районі Крошні затримали людей, які хотіли залізти в магазин. Я всіх попереджаю, що поліція, Нацгвардія, загони тероборони отримали наказ не затримувати, а просто стріляти на місці мародерів", - сказав він.

Як відомо, увечері, 27 лютого, в Миколаєві місцеві жителі зловили мародера в мікрорайоні Казарського. До приїзду поліції з чоловіка зняли штани і примотали його скотчем і плівкою до "ганебного" стовпа.

Нагадаємо, раніше жителі села Верхня Сироватка в Херсонській області затримали російського військового. За їхніми словами, його скинули прямо з танка, який стріляв, але зовсім не їхав. Селяни підкреслили, що пов'язали окупанта без єдиного пострілу.

А ось у Харківській області жінка і зовсім спалила російський танк за допомогою коктейлю Молотова.

У ЗСУ розповіли про те, що війська Росії в Чернігівській області на під'їзді до міста зливали пальне, щоб не зіткнутися з українською армією. Їх бойовий дух знижується.