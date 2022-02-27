Радбез ООН терміново скликає Генасамблею щодо України

Радбез ООН скликає Генасамблею по Україні

Радбез ООН скликає екстрене засідання Генасамблеї щодо ситуації в Україні. Засідання відбудеться у понеділок, 28 лютого, повідомляє Reuters.

Радбез ООН схвалив резолюцію про скликання спецсесії Генасамблеї по Україні.

На підтримку резолюції проголосували 11 членів Ради безпеки, проти - Росія (оскільки голосування є процедурним, в даному випадку голосування постійного члена не є ветуючим), утрималися-три ( в тому числі, Китай),

Зазначимо, що такі сесії Генасамблеї - рідкісна подія. З 1950 року було скликано всього 10 таких надзвичайних спеціальних сесій Генеральної Асамблеї.

Нагадаємо, раніше 50 країн світу засудили вето Російської Федерації на резолюцію ООН щодо війни проти України. Ця заява опублікована на сайті Місії США в ООН.

Із заявою від країн, які підтримали резолюцію, виступила посол США Лінда Томас-Грінфілд.

"Президент Путін вирішив порушити суверенітет України. Президент Путін вирішив порушити міжнародне право. Президент Путін вирішив порушити Статут ООН. Президент Путін вирішив скинути бомби на Київ, щоб змусити сім'ї запихати своє життя в рюкзаки і ховатися на станціях метро. Президент Путін тут агресор. Там немає ніякої середини", - заявила посол.