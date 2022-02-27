По Житомиру завдано ракетного удару: з'явилися кадри пуску Іскандерів з Білорусі

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У неділю, 27 лютого, в Житомирі прогриміли потужні вибухи в районі місцевого аеропорту.

У Мережі опублікували фото наслідків російського удару по українському місту.

На фото видно величезний стовп диму після вибухів ракет.

У свою чергу радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив про те, що з території Білорусі в бік України в неділю були запущені ракети Іскандер.

"Запуск Іскандерів по Україні з району Мозиря. Запуск в районі 17 00", - написав Геращенко.

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Він також виклав відео, на якому видно запущена ракета. За словами Геращенко, зйомка велася в Рівненській області, що межує з Білоруссю.

Вторгнення Росії в Україну

Президент РФ Володимир Путін заявив у ніч на четвер, 24 лютого, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.