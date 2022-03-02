Хакери Anonymous зламали систему управління супутниками Роскосмосу

Росія більше не контролює свої супутники.
Пов'язана з Anonymous група хакерів NB65 зламала систему управління супутниками Роскосмосу.
"Хакерська група NB65, афілійована з Anonymous, закрила Центр управління Роскосмосу", - йдеться в повідомленні Anonymous в соцмережах.
Зазначається, що Росія більше не контролює свої власні супутники-шпигуни.
Нагадаємо, раніше хакери даної групи "поклали" офіційні сайти головних відомств Росії. 26 лютого не відкривалися сайти російського Кремля, МВС, ФСБ, Мін'юсту і Міноборони РФ.
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Автор: Уляна Поліщук