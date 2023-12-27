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Росіяни захопили кілька позицій: ситуація на фронті ускладнюється - офіцер ЗСУ

Юрій Берендій
27 грудня 2023, 13:07
Офіцер зазначив, що росіяни не змогли досягти значних успіхів в ході наступу на Донеччині.
Росіяни захопили кілька позицій: ситуація на фронті ускладнюється - офіцер ЗСУ
Росіяни продовжують підтягувати резерви на Донеччину / Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, 22 окрема механізована бригада

Російське командування перекидує все більше резервів на лінію фронту в Донецькій області. Окупанти змогли захопити кілька позицій Сил оборони України на цьому напрямку бойових дій. Про це в ефірі "Еспресо" розповів командир екіпажу безпілотного літального апарату (БПЛА) "Кара небесна" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Національної гвардії України Андрій Отченаш.

"Оперативна ситуація ускладнюється через те, що ворог підтягує дедалі більше резервів на Донеччину. Противник проводить локальні штурмові операції. Тобто на всю лінію Донецького напрямку росіяни підвозять резерви, шукаючи дірки, де вони можуть просунутися й провести вдалі штурмові дії", - наголосив Отченаш.

За даними командира екіпажу безпілотного літального апарату (БПЛА), на даний момент противнику не вдається досягти очікуваних результатів, враховуючи кількість загиблих російських окупантів.

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"Але є ділянки, де противник зміг захопити кілька посадок. І це цілком логічно, тому що з такою кількістю особового складу дуже важко впоратися", - зауважив Отченаш.

Наступ росіян на сході

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти намагаються повторно захопити Куп'янськ-Вузловий у Куп'янському районі Харківської області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Голова міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш повідомив, що ситуація на Авдіївському напрямку залишається дуже складною.

Російські окупанти продовжують активні штурмові дії на Мар'їнському напрямку. Зараз ситуація там є складнішою, ніж у Бахмуті. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

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