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Росія "хоче" взяти важливий пункт у Куп'янська і може ризикнути піти на Харків – ОВА

Андрій Ганчук
25 грудня 2023, 18:17
Окупаційні війська Росії враховують помилки весни минулого року, проте сили оборони України готові до таких викликів, сказав Олег Синєгубов.
Війська РФ, Куп'янськ-Вузловий
Війська РФ прагнуть захопити стратегічно важливий смт Куп'янськ-Вузловий-Синєгубов / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Вікіпедія

Російські окупанти намагаються знову захопити Куп'янськ-Вузловий у Куп'янському районі Харківської області. Можлива повторна спроба наступу на Харків. Росіяни вчаться на своїх помилках, але і ВСУ готові до таких викликів. Про це заявив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

В інтерв'ю Укрінформ він розповів про те, що війська РФ намагаються відновити контроль над селищем міського типу Куп'янськ-Вузловий. Також окупанти мають намір взяти Синьківку і наступають біля Іванівки та Петропавлівки.

"Захоплення Синьківки дасть можливість просуватися далі і створити передумови для блокування Куп'янська. Але головна мета - Куп'янськ-Вузловий. Але щоб до нього дістатися, потрібно захопити частину міста Куп'янськ. Ці плани ми розуміємо, ці плани розуміють наші Збройні Сили. Тому адекватно реагуємо", - зазначив Синєгубов.

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Чи є ризики наступу на Харків

Також він не виключив спроб повторного наступу на Харків, проте ЗСУ до таких викликів давно готові.

"Звичайно, знаємо про такі їхні наміри, вони дійсно є. І знаємо, що вони будуть враховувати помилки весни минулого року. Але ж ми також протягом цих двох років війни не стояли на місці ані в технічному, ані в кадровому плані. Ми готові. Чітко розуміємо - розслаблятися рано", - підкреслив Олег Синєгубов.

Навіщо військам РФ Куп'янськ-Вузловий

Сили оборони України звільнили Куп'янськ-Вузловий у вересні минулого року під час масштабного контрнаступу в Харківській області.

Голова ОВА Харківщини Олег Синєгубов пояснював, що Куп'янськ-Вузловий – одна з найбільших залізничних логістичних розв'язок в області. Ворог захопив її з перших днів і серйозно обороняв, доки ЗСУ його звідти не витіснили.

Загроза наступу на Харків

Окупанти Росії до кінця 2026 року "хочуть" захопити Запоріжжя, Дніпро і Харків, повідомив німецький репортер Bild Юліан Репке, посилаючись на свої джерела в розвідці Німеччини. За його словами, російські війська до кінця 2024 року "мають намір" вийти на річку Оскол у Харківській області і далі наступати на сході.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у відповідь на запитання про загрози захоплення Харкова, Дніпра та Запоріжжя заявив, що така аналітична інформація не є його компетенцією. Над цими питаннями працюють інші люди.

"Я не хотів би характеризувати цей процес, це не моя парафія. Там є люди, які за це відповідають, у яких є ця інформація", - підкреслив Залужний.

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новини Харкова Купянск Харківська область війна Росії та України Олег Синегубов
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