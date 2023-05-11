Росіяни захопили єдиний собор ПЦУ в Криму: ламають двері та варварськи розкрадають майно - ЗМІ

Російські окупанти захопили Кафедральний храм ПЦУ в окупованому Сімферополі.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-zahvatili-edinyy-sobor-pcu-v-krymu-lomayut-dveri-i-varvarski-razvorovyvayut-imushchestvo-smi-10469527.html Посилання скопійоване

У Криму захопили собор ПЦУ / колаж Главред: фото: УНІАН, facebook.com/shchekun

Сьогодні, 11 травня, у Сімферополі, що в окупованому Криму, відбулося незаконне захоплення Кафедрального храму святих рівноапостольних князя Володимира і княгині Ольги Православної церкви України.

Захопленням храму керує московський судовий пристав Євген Новіков, про це написав журналіст Андрій Щекун на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, окупанти виламують двері храму, описують і крадуть майно.

відео дня

Щекун повідомив, що у пограбуванні беруть участь представники так званого "фонда госимущества республики Крим РФ" разом зі "службовими приставами республіки Крим РФ".

У Криму захопили собор ПЦУ / колаж Главред: фото: УНІАН, facebook.com/shchekun

"Прихожани перебувають на вулиці, в храм їм заходити не дозволяють. По периметру церкви - російські поліцаї та декілька росЗМІ для пропаганди. Наразі все опломбовують та змінюють замки на всіх дверях. Нічого нікому не пояснюють, жодних документів не показують", - додає журналіст.

Як повідомили у Крим.Реалії, офіційних повідомлень від російської окупаційної влади про цю ситуацію наразі немає.

Деокупація Криму

Нагадаємо, що росіян, які незаконно заїхали в Крим, планують виганяти індивідуально. Таміла Ташева наголосила, що йдеться про росіян, які незаконно заїхали на територію України після 2014 року.

Як розповів Віктор Андрусів, що Крим неминуче буде повернуто Україні, це може відбутися навіть без бойових дій. Україні буде важче повернути Донбас.

Армія України планує провести контрнаступ, в рамках якого має намір відкинути окупаційні війська Росії і повернути Крим. Успіх ЗСУ залежить від постачань західних озброєнь.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна візьме Крим без бою. Військовий наступ на півострів навіть не розглядають. Активно обговорюється військово-політичне звільнення.

Дивіться відео про те, як росіяни із Севастополя хочуть зробити "фортецю":

Більше кримських новин: