РФ віддасть Крим навіть без бойових дій, Україні буде важче повернути Донбас – Андрусів

Навіть якби не було повномасштабної війни, Росія після смерті Путіна все одно сама віддала б Україні Крим, адже він занадто дорого обходиться для РФ.

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Крим неминуче повернуть Україні навіть без бойових дій, висловив впевненість Андрусів/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Facebook Андрусів, УНІАН

Крим неминуче буде повернуто Україні, це може відбутися навіть без бойових дій. Якби не було повномасштабної війни, країна-агресорка Росія могла б повернути Кримський півострів Україні сама через кілька десятиліть або після смерті російського диктатора Володимира Путіна.

Справа у тому, що півострів занадто дорого обходиться Росії – щороку країна-окупант витрачає на нього 2-3 млрд доларів. Про це розповів колишній радник міністра внутрішніх справ і керівника Офісу президента, військовослужбовець Віктор Андрусів в інтерв’ю Главреду.

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"За часів СРСР Крим передали Україні, тому що півострів, з огляду на географічні обставини, не може жити без України. Крим є дотаційним регіоном, через специфіку географії там існує низка проблем, серед яких і водопостачання. Крим неминуче буде повернуто Україні, навіть без бойових дій", – зазначив Андрусів.

Країні-агресорці РФ занадто дорого утримувати такий великий окупований півострів, який для неї є лише символічним. З часом у Росії погіршуватиметься економічна ситуація, що вплине на рівень життя росіян. У таких умовах буде неможливо продовжувати утримувати окупований Крим, вважає Андрусів.

"Я і раніше був переконаний, що якби не було цієї війни, за 20-30 років Росія, після смерті Путіна, все одно була б змушена нам його повернути через санкції та витрати. Щороку Крим обходиться їм в 2-3 млрд доларів. Недешевий "символ", особливо в умовах, коли, наприклад, за 20-30 років фактор нафти буде зведений до мінімуму, а у росіян зникнуть засоби до існування. За такого розвитку подій я не бачу перспектив для утримання ними Криму", – зазначив ексрадник очільника МВС та глави ОП.

Хто такий Віктор Андрусів Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

Повернути Донбас буде важче, ніж Крим

У той же час він вважає, що Україні буде важче повернути окуповані частини Донецької та Луганської областей, ніж Крим. Окуповану частину Донбасу буде неможливо звільнити від окупантів без бойових дій.

Окупанти можуть "посипатися" під час контрнаступу ЗСУ

За словами Андрусіва, лінія оборони, яку вибудували станом на цей час російські загарбники, є дуже слабкою. Росіяни нарили окопів та провели низку заходів, які орієнтовані на інформаційне залякування. Проте їм не вистачає ані техніки, ані живої сили, щоб тримати таку протяжну оборонну лінію.

Військовослужбовець зазначив, що резервів загарбникам також не вистачає, адже ці резерви ворог регулярно втрачає під час активних бойових дій у Бахмуті, Вугледарі, Авдіївці та на інших ділянках фронту. Саме тому в РФ знову мобілізують росіян на фронт в авральному режимі.

"Зважаючи на ситуацію, я переконаний, що контрнаступ ЗСУ при грамотній реалізації обрушить цю оборону, як вже було у Харківській області. За моїми даними та оцінками обстановки, російські сили надзвичайно слабкі. Їхня професійна армія вже вибита. Тримати велику лінію оборони погано підготовленими мобілізованими неможливо", – підсумував Андрусів.

Дивіться відео про те, що Віктор Андрусів розповів в інтерв'ю Главреду про своє бачення звільнення Криму та про контрнаступу ЗСУ:

Звільнення Криму

Раніше керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що російські окупаційні війська розуміють, що битви за Крим їм не уникнути. У зв'язку з цим загарбники готуються до оборони. Як зазначила Гуменюк, росіяни не зможуть насолодитися відпочинком на Кримському півострові цього літа, адже цей сезон буде дуже "бавовняним" для ворога.

Також Гуменюк зазначала, що вибухи в бухті Чорноморського флоту, які трапилися вранці 24 квітня, можна вважати початком звільнення Криму. Українські ракети вже викликають страх у російських загарбників, оскільки ці вибухи продемонстрували здатність ЗСУ діяти дуже ефективно.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що війна в Україні завершиться з поверненням до кордонів станом на 1991 рік. Якщо не буде повернуто під контроль Києва Крим чи Донбас, війна триватиме.

Генерал армії Микола Маломуж висловив думку, що за оптимістичним сценарієм українські військові можуть провести операцію зі звільнення Криму в середині чи наприкінці літа 2023 року. Але цьому передуватиме ретельна підготовка. Для деокупації півострова потрібно буде провести ефективну підготовку та розбити російських окупантів в районі перешийка, щоб мати змогу рухатися далі.

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