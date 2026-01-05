Рус
Росіяни встановлюють ПЗРК на "Шахеди": Ігнат сказав, як Україна протистоїть ворогу

5 січня 2026
У відповідь на російське військове ноу-хау українські фахівці готують власні розробки, щоб знищувати ворога.
Росіяни вдосконалюють "Шахеди", встановлюючи на них ПЗРК, тим самим збільшуючи бойову частину на безпілотниках до 90 кг. У відповідь українські фахівці готують власні розробки, щоб знищувати ворога. Про це повідомив у телеефірі начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Дуже сильно змінилися "Шахеди" в плані розвитку. І старлінки, і SIM-картки на них уже знаходили, тобто окремі канали зв'язку, різні модеми і так далі. Додайте ще протидію РЕБ - багато елементів на антенах знайдено саме для протидії нашим засобам радіоелектронної боротьби... І зокрема - власне такі засоби. збільшеною бойовою частиною до 90 кг, начиненою шрапнеллю для того, щоб навіть якщо буде вражений із гелікоптера, скажімо, цей "Шахед", його підрив у повітрі спричинив хмару уламків, які можуть вражати повітряні судна", - сказав Ігнат.

Водночас, він зазначив, що про нові розробки ворога знають і в українській розвідці, і Повітряні сили.

"Це все враховується. Зрозуміло, що ворог не стоїть на місці, як і ми, зрештою, теж маємо свої розробки, теж б'ємо ворога там, де можемо це робити", - зауважив Ігнат.

Росіяни модернізували "Шахеди" - пояснення експерта

Раніше в коментарі Главреду фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш", повідомив про модернізацію російських ударних дронів типу "Шахед".

За його словами, окупаційні війська змінили конструкцію безпілотників, перенісши антени CRPA з крил у центральну частину корпусу. Це рішення, зазначає експерт, істотно ускладнює їхнє придушення наявними засобами радіоелектронної боротьби. Наразі, пояснює Бескрестнов, можливості РЕБ дають змогу прикривати лише найважливіші для країни об'єкти.

Крім того, фахівець звертає увагу, що адаптація корпусу дронів під китайські антени є ознакою тривалого і стабільного технологічного співробітництва між Росією і Китаєм.

Нещодавно українські фахівці вперше зафіксували російський ударний дрон типу "Шахед", оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом. Про нову загрозу повідомив експерт із радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий під позивним "Флеш".

Раніше Главред розповідав, що армія країни-агресора Росії почала встановлювати на "Шахедах" інфрачервоні прожектори. Вони призначені для засліплення зенітних дронів і авіації.

Також російські війська почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що істотно підвищує їхню руйнівну дію. Експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов оприлюднив фото нової модифікації дрона і зазначив, що сумарна маса бойової частини сягає близько 100 кг.

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Наразі - начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Повітряних сил Збройних сил України.

