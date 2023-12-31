У Шойгу видали неймовірну нісенітницю, чому вдарили по готелю в Харкові

Міноборони країни-агресорки Росії взяло відповідальність за удар по готелю в Харкові Kharkiv Palace Hotel. В результаті атаки РФ 30 грудня постраждало 20 осіб. Стверджується, що ураження була завдано нібито у "відповідь" на "обстріл ЗСУ" Бєлгорода.
Цинічну заяву МО Росії викотило у своєму Telegram. Відомство окупантів хвалиться, мовляв, уразило "військові об'єкти" в Харкові, які використовувалися "київським режимом", тобто українцями.
У заяві традиційно йдеться про "центри ухвалення рішень".
"У відповідь на теракт в Бєлгороді ЗС РФ уражено центри ухвалення рішень і військові об'єкти в Харкові, що використовувалися "злочинним київським режимом", - йдеться в заяві ворога.
А ось ударом по готельному комплексу Kharkiv Palace Hotel нібито "знищено представників ГУР і ЗСУ, які брали участь у плануванні та виконанні теракту в Бєлгороді".
У хворій уяві МО Шойгу, у готелі "перебували до 200 найманців", яких планувалося залучити до "терористичних рейдів на прикордонній з Україною території".
Удар по Kharkiv Palace Hotel
У суботу 30 грудня російські окупанти завдали чергового удару по центру Харкова, в результаті якого "прилетіло" по готельному комплексу Kharkiv Palace Hotel і житловому будинку поруч.
Відомо, що удар було завдано з території Білорусі. Для атаки росіяни використовували установки С-300.
Крім того, за словами глави ОВА, руйнувань зазнали лікувальні установи, багатоквартирні житлові будинки, магазини та інфраструктура громадського транспорту.
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