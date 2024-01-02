Дивом врятувала дитину: радниця голови облради Харкова потрапила під обстріл

Наталія Попова отримала поранення під час російської атаки на Харків.

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Радниця голови облради Харкова потрапила під обстріл / колаж: Главред, фото: ФБ Наталії Попової

2 січня російська армія завдала ракетні удари по столиці України та Харкову. Волонтер і радниця голови облради Харкова отримала осколкові поранення після "прильоту" в одному з районів міста. Про це повідомила сама Наталія Попова.

Дівчина опублікувала пост на своїй сторінці Facebook про те, що вона з дитиною дивом залишилися живі після обстрілу, проте у них не залишилося нічого, в тому числі волонтерського автомобіля.

"Волонтерського буса, який пережив все, також більше немає. 30 метрів до воронки", - написала Наталя.

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Трохи пізніше вона також подякувала службі екстреної медичної допомоги за миттєве реагування, ДСНС за те, що винесли дитину з розгромленої квартири, і повідомила, що її врятувало тільки правило двох стін.

"Вкотре нагадую:" правило двох стін - рятує життя"! Я бігла до малого в ванну, біля дверей наздогнала вибухова хвиля, тому біля правого вуха, на шиї, руці, правій нозі, всюди увійшли або порізали скла. Малого встигла закинути у ванну після першого вибуху в місті, під ковдру, зверху було багато скла, але малий не постраждав. Не ігноруйте тривогу!",- розповіла Попова.

Екстрена медична допомога / Facebook Наталії Попової

Атака на Україну

Нагадаємо, вранці 2 січня в Києві пролунали вибухи. Перед цим по всій території України оголосили повітряну тривогу через ракетну небезпеку. У Повітряних силах повідомили про те, що окупанти запустили крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС з акваторії Каспійського моря.

Також, голосно було і в Харкові. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто знаходиться під масованим ракетним ударом. За його словами, дуже небезпечно було перебувати поза сховищем.

Пізніше голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут повідомив, що це була наймасштабніша атака в історії світу із застосуванням гіперзвукової зброї.

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