ЗСУ змусили окупантів відступити на півдні: ворог зазнав суттєвих втрат

Українські військові знищили 2 польових пункти боєпостачання та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів противника, розповіли у Силах оборони.

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ЗСУ відбили ворожі штурми на півдні / Колаж: Главред, фото: СтратКом ЗСУ, Сили оборони півдня України

На півдні України ЗСУ ліквідували понад сотню окупантів та техніку внаслідок невдалих спроб штурму росіян. Ворог не полишає намірів вибити українські підрозділи із зайнятих позицій на лівобережжі Дніпра. Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"За минулу добу здійснив 3 спроби штурмів на лівобережжі Дніпра та 7 - у районі Роботиного в Запорізькій області. Зазнавши суттєвих безповоротних та санітарних втрат, відійшов на вихідні позиції. Наші бійці здійснюють комплексні заходи з утримання та укріплення позицій", - зазначили у повідомленні.

Під час бойових дій українські війська завдали суттєвих втрат противнику, примусивши його відступити на початкові позиції. Внаслідок боїв було нейтралізовано 117 окупантів, а також знищено танк, дві гармати, 5 мінометів, портативний комплекс радіоелектронної боротьби, комплекс відеоспостереження "Муром-М" та 11 одиниць автобронетехніки.

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"Знищено 2 польових пункти боєпостачання та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів противника", - додали у ЗСУ.

Водночас окупанти продовжують вести аеророзвідку навіть за несприятливих погодніх умов, а також тиснуть артилерійськими обстрілами та застосовують велику кількість ударних дронів. По Роботиному росіяни продовжують застосовувати такстичну авіацію та здійснили пуски 2 КАБів.

"Кораблі ворожого недофлоту у Чорному та Азовському морях відсутні. Ракетоносії більше трьох тижнів не полишають пункти базування", - наголосили у Силах оборони.

Протягом доби війська РФ не припиняли тероризувати мирне населення на прифронтових територіях Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської і Миколаївської областей. За цей час вони використали 103 FPV-дрони та скинули з безпілотних літальних апаратів інших модифікацій 216 осколкових боєприпасів.

Що таке Сили оборони та безпеки України? С́или безп́еки й обор́они — збірна назва для всіх військових формувань та органів, які захищають суверенітет України: Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція тощо. Сили безпеки й оборони є складовими Сектору безпеки і оборони України, куди також входить ОПК та інше, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Нагадаємо, окупаційна армія планує новий наступ улітку 2024 року, а навесні готується дестабілізувати українські оборонні лінії. Звіт аналітиків Інституту вивчення війни зауважує, що західна безпекова допомога може стати вирішальною в успішності України у відбитті наступу російських військ.

Також війська РФ продовжують наступальні операції на фронті і перегруповуються для подальшого продовження бойових дій. Глава Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко підкреслив, що перегрупування не означає зміни планів у ворога, а пов'язане переважно з технологічними аспектами.

Як повідомляв Главред, говорити про стабілізацію фронту на Авдіївському напрямку наразі непрофесійно. Чи зможуть українські військові втримати нову лінію оборони на захід від Авдіївки стане відомо вже найближчим часом, зауважив військовий експерт Владислав Селезньов.

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