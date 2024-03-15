Окупанти заходять із флангів: на півдні нацгвардійці відбили ворожий штурм

Вдалими діями відзначилися бійці 3 штурмового загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА".

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Нацгвардійці зупинили прорив ворога / Facebook/NGUmainpage

Російські окупанти продовжують спроби атакувати позиції українських захисників на Запорізькому напрямку.

Ворог штурмує укріплення ЗСУ з флангів, ідеться в повідомленні Національної гвардії в Telegram.

При цьому зазначається, що бійцям Нацгвардії вдалося відбити один зі штурмів ворога на Запоріжжі.

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"На Запорізькому напрямку тривають важкі бої, ворог штурмує позиції малими групами піхоти, намагаючись зайти з флангу в наші вогневі позиції використовуючи особливості місцевості", - розповіли в НГУ.

Уточнюється, що вдалими діями відзначилися бійці 3 штурмового загону Центру спеціального призначення "ОМЕГА", які в надзвичайно складних умовах тримають оборону.

"Вони відбили чергову хвилю наступу, ворог відступив зазнавши втрат", - додали в Нацгвардії.

Дивіться відео - Нацгвардія відбила штурм РФ:

/ Скриншот

Що відомо про село Роботине? Роботине - село в Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області України. Воно розташоване за 20 км від міста Токмак. Від початку березня 2022 року російські окупанти захопили населений пункт. У серпні 2023 року українські військові деокупували село під час контрнаступу. Запеклі бої за село тривають. Про це повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Раніше повідомлялося про те, що у РФ рекордні втрати: три бригади ЗСУ зломили штурм РФ на сході. Українські бригади перейшли від відступу до активної оборони, розвернулися і дали відсіч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у РФ великі втрати на сході. За добу ворог завдав 18 авіаударів, провів 52 бойових зіткнення, здійснив 1142 артобстріли.

Як повідомлялося раніше, головнокомандувач Олександр Сирський заявив, що ЗСУ планують відбити втрачені позиції відразу на декількох напрямках. Головне завдання ЗСУ полягає в нанесенні значних втрат російський окупантам в живій силі і техніці.

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