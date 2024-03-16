РФ може перейти в новий масштабний наступ: в ЗСУ вказали на важливий нюанс

В ЗСУ оцінили загрозу нового масштабного наступу РФ по лінії фронту і зазначили, що плани ворога напряму залежать від внутрішньої ситуації в Росії.

https://glavred.net/ukraine/rf-mozhet-pereyti-v-novoe-masshtabnoe-nastuplenie-v-vsu-ukazali-na-vazhnyy-nyuans-10550528.html Посилання скопійоване

В ЗСУ оцінили загрозу нового наступу РФ / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 37 окрема бригада морської піхоти

Збройні сили Російської Федерації не відмовились від своїх планів і продовжують здійснювати наступальні операції на фронті. Наразі ворог здійснює перегрупування для подальшого продовження бойових дій. Про це в ефірі національного телемарафону заявив глава Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

"Щодо того, що росіяни готуються до нового наступу – вони ще не закінчили наступальні дії, що зараз є. Наразі відбувається певне перегрупування. Можливо, це якась зупинка. Вона не з причини того, що в росіян змінилися плани чи задуми", - вказує він.

Іван Тимочко пояснив, що припинення бойових дій пов'язане переважно з технологічними аспектами, а не з технічними. Це означає, що ворог зайнятий перегрупуванням і поповненням запасів у межах лінії фронту або в тилу. Робота, яку українські військові ведуть в глибокому тилу ворога не менш важлива, ніж знищення ворога безпосередньо по лінії фронту.

відео дня

"Чи будуть вони готуватися – важливіше говорити про те, чи будемо ми готові за місяць-два-три, щоб не дати їм здійснити свої задуми", – наголосив військовослужбовець.

Тимочко відзначив, що успіх будь-яких планів або нового наступу Росії може бути визначений внутрішніми факторами в самій Росії, такими як громадський опір проти мобілізації.

"Це небажання служити. Будемо бачити, як відбуватиметься процес знищення нафтопереробних станцій в Росії – якщо воно не напряму впливає на лінію фронту, зменшення чи збільшення боїв, то впливає на бюджетну складову Росії. Тут багато моментів. Можна буде оцінювати ситуацію після того, як Путін себе переобере", – відзначив військовий.

Хто такий Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні сили готуються до нового наступу влітку 2024 року. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що навесні росіяни планують дестабілізувати українські оборонні позиції.

На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою: ворог підтримує свої атаки артилерією різних калібрів, авіацією та бомбовими ударами, повідомив командир Батальйонно-тактичної групи 4 бригади оперативного призначення НГУ полковник Сергій Сідорін.

Наступ ворога на Авдіївському напрямку був сповільнений українськими оборонцями, але стабілізувати ситуацію поки не вдається, розповів командир 2-го штурмового батальйону 3-ї ОШБ ЗСУ Дмитро Кухарчук.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.