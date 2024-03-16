РФ готується до нового наступу, є ризик прориву: в ISW назвали терміни атаки

ЗСУ не вистачає матеріально-технічних засобів. Захисники змушені спрямовувати обмежені ресурси на критичні ділянки фронту, що підвищує ризик прориву РФ.

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Армія РФ готується до нового наступу / Колаж: Главред, фото: МО РФ

Російська окупаційна армія готується до нового наступу влітку 2024 року. Навесні окупанти планують дестабілізувати українські оборонні лінії. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Як пишуть експерти ISW, надання західної безпекової допомоги, ймовірно, відіграватиме вирішальну роль у спроможності України втримати територію зараз і відбити нові російські наступальні зусилля найближчими місяцями.

Водночас російські війська намагаються підтримувати темп своїх наступальних операцій на сході України, щоб не дати українським силам стабілізувати свої оборонні рубежі.

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Окупанти особливо зосереджені на просуванні якомога далі на захід від Авдіївки, перш ніж українські війська зможуть встановити в цьому районі лінію оборони, яку буде важче прорвати.

Зазначається, що останнім часом українським силам вдалося уповільнити просування російських військ на захід від Авдіївки. Однак повсюдна нестача матеріально-технічних засобів, викликана затримкою західної допомоги, змушує Україну спрямовувати обмежені ресурси на критичні ділянки фронту, що підвищує ризик прориву російських військ на інших, менш забезпечених ділянках, і робить лінію фронту загалом більш вразливою.

Експерти припускають, що російські війська продовжуватимуть використовувати переваги для динамічного перерозподілу своїх наступальних зусиль цієї весни та влітку в надії використати можливі українські вразливі місця.

Якщо Україна отримає західну допомогу, то зможе більше стабілізувати лінію фронту й підготуватися до відбиття російського наступу.

Експерти ISW попередили про ще одну небезпеку: гостра нестача систем протиповітряної оборони і ракет, імовірно, різко знизить спроможність України захищатися від російських ударів як у тилу, так і на передовій найближчими тижнями, якщо не розв‘язати цю проблему швидко.

За оцінками аналітиків Інституту вивчення війни, США залишаються єдиним безпосереднім джерелом необхідних систем протиповітряної оборони, таких як Patriot.

Що відбувається на фронті - останні новини

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський повідомив, що відвідав район операції на напрямку, де противник проводить активні бойові дії.

Загалом, оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною. Противник продовжує вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове та Роботине. Водночас, імовірно внаслідок високого рівня втрат, активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилася.

15 березня Сирський повідомив, що на Авдіївському напрямку ворог зосередив основні зусилля та вже кілька діб намагається прорвати оборону Збройних сил України в смугах трьох бригад.

За даними німецького видання Spiegel, російська окупаційна армія планує використовувати в Україні тактику "тисячі порізів", що передбачає проведення багатьох невеликих операцій замість великих наступів.

Контрнаступ ЗСУ 2024 У лютому в інтерв'ю Fox News президент Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році Україна планує не лише оборонятися, а й готувати новий контрнаступ. За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розробляє два варіанти плану щодо того, як діяти далі в разі отримання допомоги від США та в разі її відсутності. Збройні сили України 2025 року проведуть контрнаступальну операцію, якщо держава вистоїть і втримає оборону 2024-го. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов. Керівник комітету з європейських справ у Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна не зможе здобути перемогу над агресором Росією найближчим часом, однак ЗСУ здатні будуть виграти війну 2025 року за необхідного рівня військової підтримки з боку виробників зброї в Європі. Головнокомандувач Збройними силами Великої Британії Ентоні Радакін заявив, що Україна не зможе перехопити ініціативу на полі бою впродовж ще кількох місяців. Контрнаступ ЗСУ малоймовірний щонайменше до пізнього літа. За його словами, ситуація на фронті зміниться, коли Захід узгодить нові кроки з підтримки України.

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