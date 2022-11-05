Росіяни створюють умови для контрольованого відходу в Херсонській області - ISW

Росіяни створюють умови для контрольованого відходу в Херсонській області / соцмережі, ISW

Російські окупаційні війська створюють умови для контрольованого відходу на північному заході Херсонської області.

Аналітик Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що таким чином окупанти намагаються уникнути прориву з правого (західного) берега Дніпра.

"Російським військам, ймовірно, доведеться відійти з боями, щоб не дати українським силам переслідувати їх на лівому (східному) березі", - йдеться у звіті ISW.

Фахівці відзначили, що оперативне командування "Південь" виправило інформацію від 3 листопада з приводу руйнувань цивільних катерів і пристаней на Дніпрі.

"Виправлена історія інформує про те, що загарбники готують оборонні позиції на Лівому березі. Це свідчить про те, що вони усувають можливості, щоб ЗСУ могли переслідувати їх через річку під час або після відходу", - додали в Інституті вивчення війни.

Ситуація в Херсонській області

У соціальних мережах 3 листопада опублікували фотографію Херсонської обласної державної адміністрації. Будівля, розташована в окупованому Росією Херсоні, позбулося Державного Прапора російських окупантів.

В оперативному командуванні Південь попередили, що, можливо, мова йде про провокації Росії в Херсоні. За словами представника ЗСУ Наталії Гуменюк, окупанти чекають наступу військ Росії на окуповане місто. Подібні дії можуть бути частиною плану загарбників.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що армія України демонструє здатність звільнити Херсон від окупації Росії. За його словами, у ВСУ є така можливість – їх дії ефективні.

Читайте також: