Путін зібрався "вивезти" жителів Херсона і наловив в РФ воювати з Україною 318 тис. осіб

Путін вірить у "прихід добровольців" в армію окупантів РФ/ ua.depositphotos.com, УНІАН

Директор держави-агресорки РФ Володимир Путін заявив, що, мовляв, цивільне населення у Херсоні "потрібно прибрати із зони найбільш небезпечних бойових дій".

При цьому він не згадав терористичних обстрілів України з боку окупаційних військ. Крім того, за його словами, Росія вже нібито мобілізувала на війну проти України 318 тисяч росіян, 49 тис.вже на фронті.

Як повідомляють пропагандисти РИА Новости, керівник країни, яка сама обстрілює цивільні об'єкти в Україні, цинічно сказав, що жителів Херсона потрібно вивезти з міста.

"Наразі тих, хто проживає у Херсоні, потрібно прибрати із зони найбільш небезпечних бойових дій...цивільне населення не повинно страждати від обстрілів, від наступальних, контрнаступальних та інших заходів", - каже Путін.

У Росії мобілізували вже "318 тисяч осіб"

Путін сказав, що в Росії набрали мобілізованих, мовляв, навіть більше, ніж потрібно. Їх вже нібито 318 тисяч осіб. Мовляв, у війська агресора також "йдуть добровольці".

"У нас вже 318 тисяч (мобілізованих) чому 318 тис.? Тому що добровольці йдуть. Кількість добровольців не скорочується", - говорить директор РФ.

Також він підкреслив, що 49 тисяч з цього числа відправили на фронт. Інша частина мобілізованих "займаються підготовкою".

Ситуація у Херсонській області

У соціальних мережах 3 листопада опублікували фотографію Херсонської обласної державної адміністрації. Будівля розташованої в окупованому Росією Херсоні позбулася державного прапора російських окупантів.

В Оперативному командуванні Південь попередили, що, можливо, мова йде про провокації Росії у Херсоні. За словами представника ЗСУ Наталії Гуменюк, окупанти очікують наступу військ Росії на окуповане місто. Подібні дії можуть бути частиною плану загарбників.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що армія України демонструє здатність звільнити Херсон від окупації Росії. За його словами, у ЗСУ є така можливість – їх дії ефективні.

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