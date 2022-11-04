США допоможуть ЗСУ у звільненні Херсона: у Байдена розповіли про підготовку операції

Володимир Зеленський зустрівся з Джейком Салліваном / president.gov.ua

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував питання звільнення Збройними силами України захопленого російськими окупантами Херсона.

"Ця війна навчила нас вірити в те, що відбувається. Коли буде відбуватися, ми це побачимо. Ми сьогодні віримо в реальні події", - сказав він у п'ятницю на брифінгу в Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У свою чергу, помічник президента США з питань національної безпеки Джейкоб Салліван зазначив, що "ми повинні забезпечити Україну всім необхідним для того, щоб вона проводила такі операції. Ми обговорювали, як ми можемо допомогти з їх підтримкою".

"У мене була можливість отримати доповіді військовими керівниками України Про планування цих зусиль (по звільненню Херсона), і звичайно американські військові знаходяться в тісному контакті з українськими і обговорюють це", - цитує його Європейська правда.

Салліван також підкреслив, що Білий дім надасть всю необхідну підтримку для цього: "Не моя справа - оцінювати ситуацію на полі бою. Моє завдання - переконатися, що ми надаємо Україні те, чого вона потребує, щоб це сталося".

Радник з безпеки пообіцяв також додаткову допомогу адаптовану до потреб Херсонської операції.

"Я сьогодні знову перепитав, що необхідно (Україні для завершення цієї операції, - ред.) І я впевнений, що ми зможемо надати те, що необхідно для цієї битви", — заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що російські окупаційні війська можуть влаштувати "акт доброї волі" і залишити правий берег Дніпра у тимчасово окупованій Херсонській області.

Як зазначив глава Міноборони, будь-які повідомлення росіян про Херсон можуть бути елементом інформаційно-психологічної спецоперації. Резніков підкреслив, що українське керівництво уважно стежить за всіма заявами противника.

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