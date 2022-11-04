"Ми збиваємо всі літаки": експерт пояснив, чому Херсон не стане другим Маріуполем

Херсон навряд чи повторить долю Маріуполя - Роман Світан / Колаж Главред, соцмережі

Херсон навряд чи може спіткати доля Миколаєва або Маріуполя. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

За словами експерта, зрівняти місто з землею може тільки авіація - артилерією, тим більше стрілецькою, це зробити неможливо.

"Навіть замінувати місто, щоб його підірвати, неможливо, тому як для цього потрібні десятки тонн вибухівки, сотні КАМАЗів. А ось авіація це може зробити - точно так само, як це було в Маріуполі, Алеппо. Один російський бомбардувальник може брати на борт 5-7 тонн і висипати їх, бомблячи по площах міста і порівнюючи їх із землею. Але авіація РФ не вийде в район Херсона і в сам Херсон, оскільки там вже розгорнута наша система ППО - ми збиваємо всі літаки", - пояснив Світан.

І додав, що з гранично малих висот російські літаки можуть пролетіти, але в такому випадку авіація не зможе кидати бомби по українських містах.

При цьому вуличні бої в Херсоні можливі, але це робитимуть "смертники" - ті військовослужбовці, які залишаться в Херсоні і будуть знищені.

"Вони прекрасно це розуміють-їм можуть дати наказ залишитися. Припустимо, кілька тисяч людей одягнути в "цивільну" форму, видати автомати, кілька "цинків" патронів, і вони можуть вплутатися у вуличні бої, але вони там і загинуть", - говорить Світан.

І уточнює, що вуличними боями росіяни нічого не доб'ються - лише відкладуть зачистку Херсона на пару тижнів.

Раніше в Генштабі ЗСУ повідомляли про те, що захоплений Росією Херсон покинула значна частина населення. Російські окупанти в місті переодягаються в цивільний одяг і заселяються в залишені місцевими жителями житла. Загарбники готуються до вуличних боїв.

Водночас, президент країни-агресора Володимир Путін заявив про те, що цивільне населення в Херсоні "потрібно прибрати із зони найбільш небезпечних бойових дій".

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