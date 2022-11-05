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Ніяких пасток не готують: окупанти готуються до втечі з Херсона - експерт

5 листопада 2022, 04:30

ЗСУ відстежують всі пересування російських військових.

Российские военные, Херсон
Окупанти готуються до втечі з Херсона / Колаж фото Міноборони РФ, Суспільне

Російські окупанти готуються тікати з Херсона та планують відступати на лівий берег Дніпра. Скоріше за все, росіяни не готують пастку для ЗСУ у Херсоні. Про це заявив військовий експерт та полковник запасу Роман Світан, повідомляє 24 канал.

Українські захисники продовжують працювати над тим, щоб відтіснити окупантів. Вони контролюють всі переміщення ворожих військових, тому у пастку точно не потраплять.

"Російські військові планують відступ, є таке бачення – відвід військ із великих міст, вихід на лінії оборони. Тобто, окупанти будуть оборонятись стільки, скільки зможуть. В першу чергу, росіяни дбатимуть про оборону Антонівського мосту та Каховської ГЕС – це шляхи відступу", - сказав Роман Світан.

Розвиток подій далі буде залежати від багатьох чинників, серед яких погода та швидкість втечі окупантів.

Ситуація у Херсонській області

У соціальних мережах 3 листопада опублікували фотографію Херсонської обласної державної адміністрації. Будівля розташованої в окупованому Росією Херсоні позбулася державного прапора російських окупантів.

В Оперативному командуванні Південь попередили, що, можливо, мова йде про провокації Росії у Херсоні. За словами представника ЗСУ Наталії Гуменюк, окупанти очікують наступу військ Росії на окуповане місто. Подібні дії можуть бути частиною плану загарбників.

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що армія України демонструє здатність звільнити Херсон від окупації Росії. За його словами, у ЗСУ є така можливість – їх дії ефективні.

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