Загроза оточення Лисичанська: у Генштабі назвали напрямок нового удару РФ

Російські окупанти намагаються оточити Лисичанськ / Reuters

На Донецькому напрямку війська РФ продовжують зосереджувати основні зусилля на спробах оточення Сил оборони в районі міста Лисичанськ, розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України.

Як підкреслюється у зведенні, опублікованому в Facebook, окупанти намагаються блокувати місто з півдня і південного заходу. Також вживаються заходи щодо заповнення втрат особового складу, озброєння та військової техніки.

На Лисичанському напрямку зафіксовані обстріли з мінометів і ствольної артилерії в районах населених пунктів Лисичанськ, Верхньокам'янка і Соледар.

Ворог вів наступ у напрямку Вовчоярка-Верхньокам'янка, частково досяг успіху і закріплюється південніше Лисичанського нафтопереробного заводу. Для відволікання зусиль українських військ вівся наступ на напрямку Підлісне-Лисичанськ. Успіху наступ не мав, ворог відійшов.

На Бахмутському напрямку російські війська проводять обстріли з артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Берестове, Клинове, Бахмут, Вершина і Травневе.

Українська армія успішно припинила спробу розвідки боєм в районі Берестового і наступ в напрямку Мідна Руда – Клинове. В обох випадках окупанти відійшли.

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Раніше повідомлялося про те, що українські військові успішно відбили ворожий штурм в районі південної околиці Лисичанська.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та спірне.

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