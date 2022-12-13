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Путін через продовження війни проти України втрачає свій геополітичний вплив – ISW

13 грудня 2022, 07:21
РФ може втрапити у фінансово скрутне становище, адже російський диктатор хоче фінансувати і війну, і інші геополітичні ініціативи.
Владимир Путин, российские военные
Аналітики ISW зазначають, що РФ може опинитися у фінансово скрутному становищі через Путіна/ сайт Кремля, Миноборони РФ

Російський диктатор Володимир Путін навіть в умовах війни проти України не хоче відмовлятися від продовження фінансування інших міжнародних чи внутрішніх кампаній. Але підтримка різних геополітичних ініціатив у поєднанні з війною продовжують виснажувати бюджет РФ.

Тому Путіну можливо доведеться припинити фінансувати геополітичні ініціативи Росії, щоб зберегти можливість і далі вести війну в Україні. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Щоб мати необхідні ресурси для продовження війни проти України, РФ може відмовитися бойових дій та операцій м'якої сили в інших державах. Так, Росія уже перекидала обладнання і персонал з інших зон конфліктів, таких як Сирія і Нагірний Карабах.

Проте Путін не хоче жертвувати своїми амбіціями щодо геополітичних кампаній. Тому він ризикує підштовхнути Росію до фінансово скрутного становища.

Аналітики ISW зазначають, що кілька провоєнних блогерів РФ уже критикували Путіна за те, що він виділив майже 95 мільйонів доларів на розвиток російськомовних шкіл у Таджикистані, при цьому не забезпечуючи необхідним війська російських окупантів на полі бою.

Нагадаємо, лідери G7 у своєму підсумковому комюніке за результатами зустрічі за участі президента України Володимира Зеленського заявили, що притягнуть диктатора РФ Володимира Путіна до відповідальності за жорстоку війну проти України. За воєнні злочини та інші звірства не може бути безкарності, зазначається у заяві глав держав G7.

Раніше військовий експерт і полковник запасу Роман Світан зазначав, що Україна може деокупувати свої території навіть тоді, коли російський диктатор Володимир Путін залишатиметься на своїй посаді. Але для того, щоб це стало можливо в таких умовах, наша держава повинна бути під "парасолькою" НАТО.

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