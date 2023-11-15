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Один із союзників Росії віддаляється від Путіна: шукає інших партнерів з безпеки

Яна Ставська
15 листопада 2023, 17:43
Пашинян розкритикував союз з Росією, бо він не забезпечив інтереси Вірменії належним чином.
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Союзництву Вірменії і Росії кінець / Колаж Главреда: Фото: panorama, Міноборони Вірменії, скріншот відео

Вірменія шукає інших партнерів у сфері безпеки, але поки не виходить зі складу ОДКБ, цитують президента країни Ніколу Пашиняна "Вірменія-Новини".

Пашинян вкотре розкритикував безпорадність ОДКБ перед викликами безпеки Вірменії.

"ОДКБ, попри свої юридичні обов'язки, не відреагувала належним чином на виклики безпеці Вірменії. Зі всією повагою до наших колег, ми лише фіксуємо, що для нашої громадськості також незрозуміло, навіщо ми щоразу вирушаємо (на зустріч ОДКБ), повторюємо одне і те ж, не отримуємо відповіді і повертаємося", - висловився Пашинян.

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Де-юре ОДКБ відмовляється зафіксувати зону своєї відповідальності у Вірменії, поскаржився глава країни.

"Це може означати, що ми в цих умовах, зберігаючи мовчання, можемо розділити світогляд, який може загрожувати територіальній цілісності і суверенітету Вірменії", - заявив Пашинян.

Росія та Вірменія і ситуація у Карабаху

20 вересня Азербайджан після всього доби боїв у Карабаху оголосив про відновлення суверенітету - незаконні збройні формування, підтримуванні Вірменією, капітулювали перед регулярними військами Баку.

Це викликало хвилю протестів у Вірменії. Демонстранти блокували російське посольство, палили російські паспорти і закликали владу розірвати відносини з Росією.

А проте відносини Росії та Вірменії загострилися набагато раніше. Пашинян неодноразово дозволяв собі гострі зауваження на адресу Путіна. Хоча Єреван в цілому лояльний режимові Кремля, попри агресивну війну РФ проти України.

Іноземні аналітики ще у грудні 2022-го підкреслювали, що Путін через продовження війни проти України втрачає свій геополітичний вплив. Наголошувалося, що Путін, щоб мати необхідні ресурси для продовження війни проти України, може відмовитися бойових дій та операцій м'якої сили в інших державах.

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війна в Україні Володимир Путін Нікол Пашинян новини Вірменії війна Росії та України
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