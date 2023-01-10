Вірменія зухвало "кинула" Росію: Пашинян розбив план Москви щодо навчань ОДКБ у 2023 році

Навчань під назвою "Непорушне братство-2023", які анонсувала агресор Росія, на території Вірменії не буде, оскільки проти цього виступив Єреван.

Вірменія вже поінформувала ОДКБ про свою позицію щодо навчань - Пашинян / Колаж odkb-csto.org, скріншот YouTube

Вірменія не вважає за доцільне проведення військових навчань Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) на території своєї держави у 2023 році. Про це заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Як повідомляє Інтерфакс, під час пресконференції він сказав, що Єреван вважає недоцільним проведення навчань ОДКБ в цьому році.

"Міністр оборони Вірменії поінформував Об'єднаний штаб ОДКБ про те, що в нинішній ситуації вважаємо недоцільним проведення навчань ОДКБ на території Вірменії. Принаймні, цього року такі навчання у Вірменії не відбудуться", - зазначив Пашинян.

Примітно, такі навчання 1 січня 2023 року анонсувала країна-окупант Росія, яка вважається лідером цього блоку.

"За межами Російської Федерації буде проведено спільне навчання миротворчих контингентів ОДКБ "Непорушне братство-2023" на території Вірменії", - говорилися в повідомленні Міноборони РФ.

Нагадаємо, глава уряду Вірменії Нікол Пашинян 23 листопада минулого року відмовився від підписання проекту декларації Ради колективної безпеки ОДКБ і проекту про спільні заходи з надання допомоги Вірменії.

У Єревані критикують Росію, яка жодним чином не допомогла Вірменії у війні з Азербайджаном за Нагірний Карабах, яку вірменські війська програли в 2020 році. Вірмени неодноразово зверталися за військовою допомогою до ОДКБ, членом якого є країна, проте отримували відмову.

ОДКБ і війна Росії проти України

Країни російського блоку Організації Договору про колективну безпеку вирішили не вступати у війну Росії проти України. Фактично вони не підтримали агресію Москви щодо Києва. У минулорічній травневій підсумковій заяві про війну не було сказано ані слова.

Голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов погрожував введенням військ ОДКБ на окуповані території України. Однак історія так нічим і не закінчилася.

У вересні 2022 року три учасники ОДКБ – Киргизстан, Узбекистан і Казахстан – після оголошення мобілізації в РФ нагадали своїм громадянам, що участь у війні території третіх країн загрожує їм кримінальною відповідальністю.

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