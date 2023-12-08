'Ворог тисне': окупанти зазнають колосальних втрат у 'м'ясних штурмах' - Барабаш

Свої невдачі російські загарбник компенсовують численними обстрілами позицій ЗСУ та міста.

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Ворог тисне по всій лінії оборони навколо Авдіївки / Колаж: Главред, фото: facebook.com / GeneralStaff.ua, twitter.com/poroshenko

Ситуація на Авдіївському напрямку залишається напруженою. Противник тисне по всій лінії оборони навколо міста, використовуючи багато піхотних груп. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш телеканалу "Еспресо".

У зв'язку із негодою, окупанти не можуть використовувати техніку, тож вони все частіше вдаються до "м'ясних" штурмів, розгортаючи більше особового складу.

"Ворог тисне по всій лінії оборони навколо міста. Росіяни застосовують багато піхотних груп. Наразі погодні умови не дають окупантам використовувати техніку, тому усе частіше вони застосовують "м'ясні" штурми, кидаючи в бій все більше особового складу. Але в росіян нічого не виходить на лінії фронту, тому ці невдачі ворог компенсує кількістю обстрілів по позиціях ЗСУ на лінії оборони й по місту", - сказав глава Авдіївської МВА. відео дня

Барабаш підкреслив, що, незважаючи на спроби росіян, Збройні Сили України відстоюють свої позиції. Проте окупанти компенсують свої невдачі численними обстрілами позицій ЗСУ та міста.

Він також зауважив, що на Авдіївському напрямку ускладнена логістика через обстріли доріг FPV-дронами. Через це обмежується доставка продовольства, медикаментів та предметів гігієни.

"Окупанти б'ють по дорозі FPV-дронами і це дуже ускладнює нам логістику. Не дивлячись на резерви, які є у місті, продуктів, медицини, гігієни, ми розуміємо, що їх потрібно поновлювати. Тому що далі буде тільки складніше", - додав Барабаш.

Бойові дії поблизу Авдіївки

Нагадаємо, захоплення Авдіївки для Росії не є стратегічно важливим. Президент РФ наказав окупантам оточити місто до 15 грудня, враховуючи політичні мотиви. Диктатор планує використати цей успіх у своїй промові за 90 днів до президентських виборів у Росії.

Також російські окупанти здійснили обмежене просування під Авдіївкою та захопили українські позиції під час раптового штурму біля Бахмута. В тй же час, українські сили вдало відбили атаки в районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки, повідомив Український Генштаб.

Як повідомляв Главред, велика кількість атак під Авдіївкою триватиме ще тиждень. Ця активність пов'язана з виборчим процесом в Росії і, ймовірно, триватиме до оголошення Путіном своєї участі в виборах.

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