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ЗСУ змінюють тактику: Коваленко розповів, що чекає на Україну на початку 2024 року

Руслана Заклінська
8 грудня 2023, 17:21
На початку 2024 року ЗСУ можуть змінити тактику бойових дій на Херсонському напрямку.
ЗСУ змінюють тактику: Коваленко розповів, що чекає на Україну на початку 2024 року
Зміни на фронті можуть відбутися у 2024 році / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗС України, 43 окрема механізована бригада

Наступні місяці ЗСУ активно діятимуть на трьох важливих напрямках. У Запорізькій та Донецькій областях і на Лимано-Куп'янській вісі. Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі телемарафону.

"В найближчі місяці це будуть саме оборонного характеру бойові дії принаймні по трьох плацдармах - Запорізька та Донецька області, Лимано-Куп’янська вісь, тобто адміністративна межа між Луганською та Харківською областями", - сказав експерт.

За словами Коваленка, у ЗСУ завжди є плани на різні ситуації, але наразі основне завдання - не просто звільнити території, а максимально виснажити ворога, щоб він не міг продовжувати агресію. Українські військові намагатимуться не тільки розширити контроль над територіями, але й завдаватимуть максимальних втрат та виснажувати противника.

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Ситуація на лівому березі Херсонщини

Експерт зазначив, що на деяких напрямках боротьба може ускладнюється через погодні умови та дії супротивника. Наприклад, на лівому березі Херсонської області окупанти посилюють свою присутність, що робить нашу оборону важчою.

"З іншого боку, я не виключаю, що буде трохи інша тактика Сил оборони України по лівому берегу Херсонської області. Там можуть відбуватися трохи іншого характеру дії", - додав Коваленко.

Проте українські плацдарми залишаються стійкими. Враховуючи різноманітні фактори, такі як кількість живої сили окупантів та погодні умови, експерт не виключає можливих змін на цьому напрямку вже на початку 2024 року.

"Росіяни збільшили свою присутність на лівому березі, збільшили групу військ до 68 тисяч особового складу, хоча до того було 65 тисяч. Вони намагаються зараз якось блокувати наші дії по лівому берегу, але наші плацдарми там продовжують залишатися", - зазначив він.

Згідно з експертом, за певних обставин "на початку 2024 року будуть відповідні зміни щодо нашого плацдарму".

Нагадаємо, ЗСУ просунулись на лівому березі Херсонщини та перекидають додаткові підрозділи. Натомість окупанти мають проблеми з організацією командного управління. На цьому напрямку в них знижується бойовий дух та потужності.

Також на окупованій частині Херсонщини виникла сутичка серед російських військових. Один із окупантів застрелив свого командира та поранив іншого військовослужбовця.

Крім цього, на лівому березі Херсонщини ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян. Незважаючи на спроби окупантів засипати військових авіаційними бомбами, українські воїни мужньо утримують свої позиції.

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війна в Україні бойові дії Херсонська область війна Росії та України
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