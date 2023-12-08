Захід повинен допомогти Україні повернути Крим, у сценарія 3 етапи - Foreign Policy

Україна повинна завдавати ударів по ворожих військах на території Росії, в тому числі і зброєю, яку постачають партнери, вважають американські журналісти.

https://glavred.net/world/zapad-dolzhen-pomoch-ukraine-vernut-krym-u-scenariya-tri-etapa-foreign-policy-10523408.html Посилання скопійоване

Україні потрібно звільнити Крим, щоб перемогти у війні з Росією - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Україна перейшла на новий етап війни і Заходу слід надати більш рішучу військову підтримку. Країни-партнери повинні зосередитися на наближенні перемоги Києва і допомогти країні повернути окупований агресором Росією Крим. Успіх кампанії повинні забезпечити ізоляція півострова, удари по військових об'єктах ворога, а також ураження важливих об'єктів на території самої РФ.

У матеріалі Foreign Policy йдеться про те, що на новій фазі війни західному світу слід продемонструвати більш рішучу підтримку України – потрібно допомогти їй перемогти, зосередившись на звільненні Криму.

"Без звільнення Криму Україна ніколи не буде в безпеці. Окупована територія є ключовим плацдармом і базою забезпечення для російських операцій на півдні України. Як перший крок, Україна повинна відмовити Росії у свободі діяти з Криму", - йдеться в публікації. відео дня

Автори вказали, що Україна вже неодноразово показала свою волю і креативність у намірах звільнити Крим: ЗСУ успішно атакували Кримський міст і Чорноморський флот.

Три етапи визволення Криму

Журналісти вважають, що Кримська кампанія повинна включати три етапи її реалізації:

Ізоляція Криму - етап передбачає знищення або виведення з ладу Кримського моста, взяття під приціл ключових транзитних вузлів, серед яких Генічеський, Сиваський і Чонгарський мости, які з'єднують захоплений Крим із Херсонщиною;

Удари по військових об'єктах РФ в Криму - військово-морських і авіабазах. Для цього знадобляться терміновий і великі постачання далекобійних ракет ATACMS і Taurus;

Нанесення ударів по ключових військових об'єктах на території самої Росії – туди, де будуть перегруповуватися ворожі війська. Україна вже успішно атакувала низку російських міст, включаючи Новоросійськ, Темрюк і Таганрог.

Україні потрібно дозволити наносити удари по Росії

Журналісти також зазначили, що Захід має зняти заборону для України на нанесення ударів зброєю партнерів по російській території.

"Чому ми повинні вимагати від України не завдавати ударів по російських військових базах, з яких безжально б'ють по Україні? Американські політики повинні визнати, що найкоротший і прямий шлях до перемоги для України пролягає через Крим. Україна повинна бути озброєна, навчена і оснащена з урахуванням кампанії на півострів. Війна Росії проти України почалася з вторгненням до Криму в 2014 році, вона так само закінчиться тільки тоді, коли Україна врешті-решт відновить там контроль", - підкреслюється в статті.

Звільнення Криму

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес пояснив, чому Україні не дають зброю для звільнення Криму. За його словами, ситуація продиктована політичним рішенням Вашингтона. До того ж Штати бояться застосування Росією ядерної зброї.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що Україна звільнить Крим влітку 2024 року за умови отримання додаткових далекобійних ракет і авіації. Згідно з його прогнозом, Крим буде легше повернути, ніж Донбас.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Крим у ментальному сенсі буде повернути легше, ніж захоплені райони Донецької та Луганської областей. На півострові не було бойових дій, а Донбас серйозно мілітаризований ворогом.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.