Росіяни можуть почати виведення військ з Донецька: полковник ЗСУ назвав умову

Експерт наголошує, що рейди російських добровольців на території 2 областей Росії відволікають увагу командування РФ від ситуації на фронті в Україні.

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Полковник ЗСУ назвав умову виведення підрозділів РФ з Донецька / Колаж Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот із відео

Наступ російських добровольців на території кількох областей РФ може спонукати російське військове командування прийняти рішення про виведення певних підрозділів з території України. Про це в ефірі 24 каналу повідомив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан.

Він також висловив переконання в тому, що бойові дії необхідно переносити на територію Росії.

Світан підкреслив, що для України вигідно створити лінії фронту вздовж Бєлгородської, Курської та Брянської областей. Після звільнення Донбасу ця стратегія може бути розширена на Воронезьку та Ростовську області.

відео дня

"Лінія фронту має бути по лінії кордону 1991 року. Її вже треба формувати. Почати здійснювати бойові дії, перенести вогонь на територію ворога. Це може дуже швидко змусити Росію зняти війська з важливих напрямків. Тоді вони заберуть підрозділи з Кринок, Роботиного та навіть з Донецька", – зазначив Світан.

Незважаючи на це, очевидно, що такі операції можливі лише при наявності достатньої кількості військових та військової техніки. Якби було достатньо боєприпасів, то вже давно почали б бойові дії на вищезгаданих напрямках.

Світан резюмує, що у цьому контексті дії російських добровольців мають велике значення. Вони відволікають увагу окупантів від фронту на територію Бєлгородської та Курської областей.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті

Протягом останніх днів інтенсивність штурмових дій російських військ в районі Авдіївки зменшилась.Про це повідомив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк зазначив, що російські окупанти створюють нове угрупування військ чисельністю понад 100 тисяч військових. Існує ймовірність підготовки Росією нового наступу влітку.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що можлива наступальна операція армії РФ на Харків матиме серйозні проблеми як для російських сил, що її проводять, так і для загальної кампанії Кремля в Україні. Наразі не спостерігається ознак підготовки такої операції окупаційними військами.

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