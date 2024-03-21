Звідки у російських добровольців зброя: відповідь бійця легіону "Свобода Росії"

Російські добровольці розповіли, звідки у них зброя для боротьби на російській території.

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Звідки у російських добровольців зброя / колаж: Главред, фото: Вікімедіа

Уся Україна спостерігає за діями РДК на території російського Бєлгорода, однак звідки у них для цього озброєння - нікому невідомо. Про те, звідки зброя в легіонах розповів боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський на прес-конференції Ukrinform.

Згідно з його словами, у російських добровольців є зброя, яка належить їм як підрозділу інтернаціонального легіону Збройних сил України. Крім іншого, запаси поповнюються "трофеями" на постійній основі.

Барановський пояснив, що під час перебування в Україні їхні бійці є військовослужбовцями армії України і їхні права повністю відповідають українським бійцям.

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"Коли ми йдемо на територію Росії - ми вже не військовослужбовці ЗСУ, які взяли в руки зброю. Яку зброю? Трофейна зброя, перетрофеєна зброя. Часто зброя і техніка переходять з рук у руки і ми цим користуємося", - пояснює боєць.

Також Олексій Барановський додав, що інколи добровольці користуються і тією технікою, яка винайдена в Україні, оскільки як повноцінний український підрозділ працюють на території України і як повстанський у рейдах на території Росії.

При цьому командир "РДК" Денис Нікітін пояснив, що абсолютно не варто недооцінювати зброю, танки і РСЗВ, які продають військторги з 2014 року.

"Але загалом тепер у розпорядженні РДК є чудова вантажівка "Ахмат". Користуючись нагодою, передаю подяку керівництву Чеченської Республіки за цей мимовільний подарунок, який вони нам зробили. У нас тепер є і Тигр, це теж аналог броньованого невеликого транспорту. Ми покладаємося на трофейну техніку", - резюмував Нікітін.

Що відомо про російський добровольчий корпус (РДК) Російський добровольчий корпус - військовий підрозділ Збройних сил України, сформований вихідцями з Росії, що мешкають на території країн Європейського Союзу, України, у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України. Нині проводять бойові дії як на Авдіївському напрямку, Запоріжжі, Лиманському напрямку, так і на території Росії в прикордонних регіонах, повідомляє Вікіпедія.

Діяльність РДК

Як повідомляв Главред, 12 березня бійці РДК (російський добровольчий корпус), Легіону "Свобода Росії" і Сибірського батальйону почали бойові дії на території Росії. Повідомляється, що під контроль російських добровольців перейшов населений пункт Лозова Рудка Бєлгородської області. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав політичний координатор військової організації росіян "Легіон "Свобода Росії" Ілля Пономарьов.

Також, начальник штабу російського добровольчого корпусу (РДК) розкрив деталі спільної операції російських добровольців на території Бєлгородської області РФ. Олександр "Фортуна" в інтерв'ю російському телеграм-каналу повідомив, що його підрозділ зумів просунутися "на кілька десятків кілометрів" углиб російської території і навіть взяти полонених.

До того ж, глава штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна" розповів про просування повстанців у прикордонних областях РФ. Російські добровольці просуваються вздовж лінії зіткнення в Бєлгородській і Курській областях, задіявши весь потенціал і резерви, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

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