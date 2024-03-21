УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Звідки у російських добровольців зброя: відповідь бійця легіону "Свобода Росії"

Єлизавета Бельмас
21 березня 2024, 13:16
Російські добровольці розповіли, звідки у них зброя для боротьби на російській території.
Звідки у російських добровольців зброя
Звідки у російських добровольців зброя / колаж: Главред, фото: Вікімедіа

Уся Україна спостерігає за діями РДК на території російського Бєлгорода, однак звідки у них для цього озброєння - нікому невідомо. Про те, звідки зброя в легіонах розповів боєць легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський на прес-конференції Ukrinform.

Згідно з його словами, у російських добровольців є зброя, яка належить їм як підрозділу інтернаціонального легіону Збройних сил України. Крім іншого, запаси поповнюються "трофеями" на постійній основі.

Барановський пояснив, що під час перебування в Україні їхні бійці є військовослужбовцями армії України і їхні права повністю відповідають українським бійцям.

відео дня

"Коли ми йдемо на територію Росії - ми вже не військовослужбовці ЗСУ, які взяли в руки зброю. Яку зброю? Трофейна зброя, перетрофеєна зброя. Часто зброя і техніка переходять з рук у руки і ми цим користуємося", - пояснює боєць.

Також Олексій Барановський додав, що інколи добровольці користуються і тією технікою, яка винайдена в Україні, оскільки як повноцінний український підрозділ працюють на території України і як повстанський у рейдах на території Росії.

При цьому командир "РДК" Денис Нікітін пояснив, що абсолютно не варто недооцінювати зброю, танки і РСЗВ, які продають військторги з 2014 року.

"Але загалом тепер у розпорядженні РДК є чудова вантажівка "Ахмат". Користуючись нагодою, передаю подяку керівництву Чеченської Республіки за цей мимовільний подарунок, який вони нам зробили. У нас тепер є і Тигр, це теж аналог броньованого невеликого транспорту. Ми покладаємося на трофейну техніку", - резюмував Нікітін.

Що відомо про російський добровольчий корпус (РДК)

Російський добровольчий корпус - військовий підрозділ Збройних сил України, сформований вихідцями з Росії, що мешкають на території країн Європейського Союзу, України, у серпні 2022 року для захисту України від російського вторгнення під час російсько-української війни. Входить до складу Інтернаціонального легіону ТрО України.

Нині проводять бойові дії як на Авдіївському напрямку, Запоріжжі, Лиманському напрямку, так і на території Росії в прикордонних регіонах, повідомляє Вікіпедія.

Діяльність РДК

Як повідомляв Главред, 12 березня бійці РДК (російський добровольчий корпус), Легіону "Свобода Росії" і Сибірського батальйону почали бойові дії на території Росії. Повідомляється, що під контроль російських добровольців перейшов населений пункт Лозова Рудка Бєлгородської області. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав політичний координатор військової організації росіян "Легіон "Свобода Росії" Ілля Пономарьов.

Також, начальник штабу російського добровольчого корпусу (РДК) розкрив деталі спільної операції російських добровольців на території Бєлгородської області РФ. Олександр "Фортуна" в інтерв'ю російському телеграм-каналу повідомив, що його підрозділ зумів просунутися "на кілька десятків кілометрів" углиб російської території і навіть взяти полонених.

До того ж, глава штабу Російського добровольчого корпусу Олександр "Фортуна" розповів про просування повстанців у прикордонних областях РФ. Російські добровольці просуваються вздовж лінії зіткнення в Бєлгородській і Курській областях, задіявши весь потенціал і резерви, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Бєлгород війна Росії та України Російський добровольчий корпус (РДК)
Реклама

Головне за день

Шольц погодиться на передачу Україні ракет "Taurus": у Бундестазі зробили заяву

Шольц погодиться на передачу Україні ракет "Taurus": у Бундестазі зробили заявуновости компании

12:24 Світ
"Виглядає дивно": у Зеленського зробили жорстку заяву щодо дій ЄС - що відомо

"Виглядає дивно": у Зеленського зробили жорстку заяву щодо дій ЄС - що відомо

11:32 Політика
РФ планує перехід через Дніпро на правий берег Херсонщини: в ISW розкрили деталі

РФ планує перехід через Дніпро на правий берег Херсонщини: в ISW розкрили деталі

10:47 Україна
Всі головні новини

Популярне

Зоряний статус зіграв : експобратим Козловського розкрив правду про його службу 53448

"Зоряний статус зіграв": експобратим Козловського розкрив правду про його службу

Тіло 51-річної українки знайшли лише зараз: нові деталі зухвалого вбивства у ФРН 8212

Тіло 51-річної українки знайшли лише зараз: нові деталі зухвалого вбивства у ФРН

У Росії підтвердили удар по «Енгельсу»: є пошкоджені Ту і «двохсоті» 5312

У Росії підтвердили удар по "Енгельсу": є пошкоджені Ту і "двохсоті"

Дмитро Нагієв покинув РФ: причина 5044

Дмитро Нагієв покинув РФ: причина

Останні новини

13:45

Син Майкла Джексона вступив у війну зі своєю бабусею

13:23

200 тисяч грн пенсії: хто в Україні отримує гігантські гроші

13:16

Звідки у російських добровольців зброя: відповідь бійця легіону "Свобода Росії"

12:57

Місячний посівний календар на квітень 2024 року: що і коли садити

12:50

"Дика сімейка": Ребрик показала, як її з донькою з пологового будинку зустрічалиФото

Ракетний удар по Києву: уламки впали на дитсадок та житловий будинок, є постраждаліРакетний удар по Києву: уламки впали на дитсадок та житловий будинок, є постраждалі
12:49

Чого боїться попелиця, як вогню: засіб, який допоможе позбутися шкідникаВідео

12:45

Українцям скасують субсидії: кого торкнеться

12:44

Філіп Кіркоров кинув наречену і закрутив роман з ескортницею

12:24

Шольц погодиться на передачу Україні ракет "Taurus": у Бундестазі зробили заяву

Реклама
12:11

Надя Дорофєєва показала, як рятувала дітей чоловіка під час обстрілу Києва

11:58

Угорщина блокуватиме конфіскацію заморожених активів РФ на користь України - DW

11:32

"Виглядає дивно": у Зеленського зробили жорстку заяву щодо дій ЄС - що відомо

11:24

"Була в дитини паніка": постраждалі кияни розповіли про ракетний удар РФ

11:06

Китайський гороскоп на завтра 22 березня: Собакам - сварки вдома, Мавпам - розчарування

11:06

"Вони хотіли прорвати повітряну оборону Києва": експерт прокоментував атаку РФ

10:47

РФ планує перехід через Дніпро на правий берег Херсонщини: в ISW розкрили деталі

10:46

Французькі господині закопують чайні пакетики поруч із квітами: навіщо так робити

10:45

"Працювали по всій країні": в ЗСУ назвали особливість ракетної атаки РФ

10:42

Остап Ступка розповів, чи звільнили його з театру після "п'яної" київської ДТПВідео

10:28

"Регулярно такий терор": Зеленський прокоментував обстріл Києва РФ

Реклама
10:13

Соня Морозюк уперше розповіла, як кинула Романа Гринкевича

10:04

Раніше ніж очікувалось: в Раді розповіли, коли розглянуть закон про мобілізацію

09:57

Як заточити секатор: найпростіший, але дуже хороший спосібВідео

09:47

Атака буде раніше, ніж думають: РФ готується до великої війни з НАТО - ISW

09:38

Саміт ЄС не погодить купівлю зброї України за рахунок російських грошей - Reuters

09:32

Новий православний календар на квітень 2024 року: дати всіх свят

08:50

Пошкодили будинки і транспорт, є постраждалі: деталі удару РФ по Київщині

08:34

Удар РФ по Києву: постраждали 12 осіб, вилучено бойову частину російської ракетиФотоВідео

08:30

Церковне свято 22 березня: що заборонено робити на День сорока святих

08:15

Зміни в мобілізації: що нового придумали в Раді

08:10

Путін шукає гроші для другаПогляд

08:00

Мобілізувати 500 тисяч у ЗСУ осіб немає потреби - Шмигаль

07:08

У небі над Києвом та областю збили близько 30 ракет: нові подробиці ракетного удару

06:58

"Ми розуміємо роль Америки": Джонсон пообіцяв не зволікати з допомогою Україні

06:10

Що трапилось з Макроном та ФранцієюПогляд

05:50

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба за 6 секунд знайти сову

05:14

Як позбутися моху та лишайників на деревах: засоби, які швидко їх знищать

05:10

Як не зганьбитись із покупкою: в чому різниця між віскі, скотчем та бурбономВідео

04:52

РФ запустила по Україні десятки ракет: у регіонах лунають вибухи

04:28

"Чорти проти сатани": Сотник розповів, як опозиція РФ зіграла на руку ПутінуВідео

Реклама
03:30

У ЗСУ зʼявилися нові FPV: російська РЕБ їх "не бачить"

03:00

У ванні без Пугачової: Максим Галкін показав, як відривався на відпочинку

02:30

Гленн Клоуз отримала перелом і синці в день свого 77-річчя - фото без макіяжу

02:05

Як зрозуміти, що час садити картоплю - найкращий час і глибина для багатого врожаю

02:01

Мозгова і Пономарьов показали рідкісні фото спільної "непублічної" доньки

01:35

"Ціна для росіян буде надто високою": експерт пояснив, якого кроку уникатиме РФВідео

00:29

"Задихаюсь, прощавай": харків'яни розповіли, які смс отримали від близьких після атаки РФ

20 березня, середа
23:29

Сотник - про війну Росії з НАТО: буде махач із Заходом, останній бій КремляВідео

23:12

Нідерланди дають €150 млн на боєприпаси для F-16: коли літаки будуть в Україні

23:11

"Не будемо друзями": колишня протеже Потапа розповіла про дивну зустріч із ним

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЯке сьогодні святоВеликий піст 2024
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Цікаве
ГоловоломкиУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти