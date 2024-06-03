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Росіяни масово відмовляються воювати під Вовчанськом: за день 60 здалися в полон

Олексій Тесля
3 червня 2024, 21:32
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На Харківському напрямку тривають бойові дії, тривають бої в районі Вовчанська.
ЗСУ, війська РФ
ЗСУ відбивають атаки РФ / колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 66 окрема механізована бригада сухопутних військ ЗС України

У районі Вовчанська Харківської області українські захисники тільки за один день узяли в полон близько 60 російських окупантів.

Про це виданню LIGA.net розповів представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин.

За його даними, десятки окупантів РФ вдалося взяти в полон бійцям Сил оборони в неділю, 2 червня.

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Водночас Волошин додав, що на сьогодні у Вовчанську тривають бої.

Що кажуть у Генштабі

Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, на Харківському напрямку відбулося 4 бойових зіткнення. Тривають бої в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку окупанти 15 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі, з них ще тривають 2 бойові зіткнення.

Бої за Вовчанськ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що ЗСУ потужно відкинули окупантів у Вовчанську. У середині травня російські війська зайняли північну частину Вовчанська на Харківщині та кілька центральних кварталів. За останні дні українським захисникам вдалося частково вибити їх із центру.

Нагадаємо, що боєць розповів про пік бойових дій на Харківщині. Війська країни-агресора Росії ведуть штурмові дії в районі Вовчанська, що на Харківщині, але Сили оборони України стримують ворога і ламають його плани із захоплення міста.

Україна контролює понад 70% Вовчанська. На цьому напрямку окупанти перейшли до тактики масованого ураження українських позицій за допомогою артилерії та КАБів. Водночас командування РФ намагається залучити резерви з двох армійських корпусів.

Що за місто Вовчанськ?

Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

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ЗСУ Волошин війна Росії та України Вовчанськ
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