Росіяни 'стирають' Вовчанськ: боєць розповів про пік бойових дій на Харківщині

Окупанти збільшили кількість застосувань КАБів по позиціях українських захисників, а також використання ствольної та реактивної артилерії.

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На Харківщині тривають бойові зіткнення українських військ із підрозділами російської армії / колаж: Главред, фото: 4 окрема танкова бригада, 43 окрема механізована бригада

Війська країни-агресорки Росії ведуть штурмові дії в районі Вовчанська на Харківщині, але Сили оборони України стримують ворога та ламають його плани щодо захоплення міста, каже військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка з позивним "Історик".

Він підкреслює, що на Харківщині тривають бойові зіткнення українських військ із підрозділами російської армії.

"Насамперед це штурмові дії в районі Вовчанська, де він (ворог – ред.), не шкодуючи артилерії, КАБів, дронів "стирає" місто. Станом на сьогодні військовослужбовці Сил оборони України, зокрема 57 бригади, мужньо стримують ворога та ламають його плани щодо захоплення Вовчанська", – наголосив "Історик" у ефірі телемарафону. відео дня

За його словами, окупанти не припиняють штурмові дії в самому Вовчанську.

"Враховуючи, яку кількість окупантів знищують військовослужбовці Сил оборони України, можна ствердно говорити про те, що ворог задіює свої резерви, зокрема піхоти, для проведення "м'ясних штурмів". Сьогодні у місті Вовчанськ такі методи не приносять ворогу тактичного успіху, і це є показником ефективної роботи Сил оборони України", – розповів боєць.

Він також додав, що загарбники збільшили кількість застосувань КАБів по позиціях українських захисників, а також використання ствольної та реактивної артилерії.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Наступ росіян на Харківщині - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупанти продовжують концентрувати сили на півночі Харківської області на напрямку головного удару Стрілеча-Липці та неподалік від міста Вовчанськ. Ворог здійснює передислокацію додаткових бригад і полків з інших напрямків бойових дій та напряму з полігонів.

В свою чергу, речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що у Харківській області зберігається складна ситуація, однак Сили оборони дають потужну відсіч окупантам і завдають йому чималих втрат.

Військовий аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов вважає, що у російських окупантів було 4 завдання, яких необхідно було їм домогтися, наступаючи на Харківщині.

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