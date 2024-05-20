ЗСУ повернули позиції й завдають контрударів: полковник про деталі боїв за Вовчанськ

Сили оборони завдають контрударів у районі Вовчанська Харківської області, водночас українським захисникам частково вдалося стабілізувати ситуацію, розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" полковник Назар Волошин.
Як підкреслив він у коментарі LIGA.net, окупанти намагаються прорвати оборону українських підрозділів біля Вовчанська, Стариці, Липців і Зеленого, а наземні штурми загарбники поєднують з авіаційними ударами.
За словами представника ОСУВ "Хортиця", у напрямку Стрілече - Глибоке Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, кількість штурмів з боку російських окупантів значно зменшилася. Крім того, українські захисники відбили ворожі атаки південніше населених пунктів Глибоке та Лук'янці Харківської області.
"Сили оборони намагаються витіснити окупаційні війська в напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанськ, у якому ворог прагне закріпитися в житловій забудові, але наші захисники не дають їм це зробити", - зазначив він.
Український офіцер попередив про те, що ворог основні зусилля зосередив на напрямку Стрілече - Липці та на захопленні Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя та розгортанням наступу в тил українських військ.
Волошин додав, що Сили оборони частково повернули позиції, захоплені ворогом, і знищили велику кількість загарбників, а також змогли взяти окупантів у полон.
Підрозділи ОСУВ "Хортиця" продовжують виконання бойових завдань у межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, здійснюють зачистку, тримають ворога під вогневим контролем, водночас продовжуються заходи з посилення наших оборонних позицій і покращення тактичного положення на окремих напрямках, резюмував він.
Подробиці боїв за Вовчанськ
Нагадаємо, внаслідок удару по будівлі у Вовчанську Харківської області, де засіли російські бандформування, які прорвалися, було ліквідовано десятки кадировців, повідомив заступник командира легіону "Свобода Росії" з військово-цивільного співробітництва - "Цезар".
Як пише профільне видання Defense Еxpress, для удару по опорному пункту окупантів, який вони облаштували в лікарні міста Вовчанськ, могли бути використані як і GLSDB, так і керовані авіабомби західного зразка, адаптовані під радянські літаки в лавах ЗСУ, наприклад, - JDAM-ER або AASM Hammer.
Що за місто Вовчанськ?
Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.
Бої за Вовчанськ - останні новини за темою
Раніше повідомлялося про те, що українські військові вдарили по окупантах, які пробралися до лікарні Вовчанська. Російські загарбники продовжували рух у напрямку міста, захоплюючи великі об'єкти для облаштування вогневих позицій. На кадрах видно, як ЗСУ кількома ударами з повітря зносять захоплену противником лікарню.
Нагадаємо, окупаційні російські війська захопили лікарню в центрі Вовчанська. Напередодні ЗС РФ увійшли в північні райони міста в Харківській області та стали обходити його зі сходу.
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