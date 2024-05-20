ЗСУ повернули позиції й завдають контрударів: полковник про деталі боїв за Вовчанськ

Ворог намагається прорвати оборону українських підрозділів біля Вовчанська, розповів Назар Волошин.

https://glavred.net/ukraine/vsu-vernuli-pozicii-i-nanosyat-kontrudary-polkovnik-o-detalyah-boev-za-volchansk-10566599.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбивають ворожі атаки / Колаж: Главред, Фото: Facebook/UALandForces

Сили оборони завдають контрударів у районі Вовчанська Харківської області, водночас українським захисникам частково вдалося стабілізувати ситуацію, розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" полковник Назар Волошин.

Як підкреслив він у коментарі LIGA.net, окупанти намагаються прорвати оборону українських підрозділів біля Вовчанська, Стариці, Липців і Зеленого, а наземні штурми загарбники поєднують з авіаційними ударами.

За словами представника ОСУВ "Хортиця", у напрямку Стрілече - Глибоке Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію, кількість штурмів з боку російських окупантів значно зменшилася. Крім того, українські захисники відбили ворожі атаки південніше населених пунктів Глибоке та Лук'янці Харківської області.

відео дня

"Сили оборони намагаються витіснити окупаційні війська в напрямку населеного пункту Глибоке та в районі Вовчанськ, у якому ворог прагне закріпитися в житловій забудові, але наші захисники не дають їм це зробити", - зазначив він.

Український офіцер попередив про те, що ворог основні зусилля зосередив на напрямку Стрілече - Липці та на захопленні Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя та розгортанням наступу в тил українських військ.

Волошин додав, що Сили оборони частково повернули позиції, захоплені ворогом, і знищили велику кількість загарбників, а також змогли взяти окупантів у полон.

Підрозділи ОСУВ "Хортиця" продовжують виконання бойових завдань у межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, здійснюють зачистку, тримають ворога під вогневим контролем, водночас продовжуються заходи з посилення наших оборонних позицій і покращення тактичного положення на окремих напрямках, резюмував він.

/ deepstatemap.live

Подробиці боїв за Вовчанськ

Нагадаємо, внаслідок удару по будівлі у Вовчанську Харківської області, де засіли російські бандформування, які прорвалися, було ліквідовано десятки кадировців, повідомив заступник командира легіону "Свобода Росії" з військово-цивільного співробітництва - "Цезар".

Як пише профільне видання Defense Еxpress, для удару по опорному пункту окупантів, який вони облаштували в лікарні міста Вовчанськ, могли бути використані як і GLSDB, так і керовані авіабомби західного зразка, адаптовані під радянські літаки в лавах ЗСУ, наприклад, - JDAM-ER або AASM Hammer.

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Бої за Вовчанськ - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що українські військові вдарили по окупантах, які пробралися до лікарні Вовчанська. Російські загарбники продовжували рух у напрямку міста, захоплюючи великі об'єкти для облаштування вогневих позицій. На кадрах видно, як ЗСУ кількома ударами з повітря зносять захоплену противником лікарню.

Нагадаємо, окупаційні російські війська захопили лікарню в центрі Вовчанська. Напередодні ЗС РФ увійшли в північні райони міста в Харківській області та стали обходити його зі сходу.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред