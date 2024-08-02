Росіяни масово наступають на Макіївку: в 3ОШБр розкрили критичну ситуацію

Окупанти просуваться вглиб української оборони по лівому флангу, РФ має суттєві успіхи, розповів Володимир Фокін.

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РФ має суттєві успіхи у районі Макіївки / Колаж: Главред, фото: 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Російські окупанти атакують у районі Макіївки та Борової, намагаючись просунутися. Поблизу цих населених пунктів ворог досяг певних успіхів, інтенсивні бої тривають щодня. Про це заявив командир 1 штурмового батальйону 3 ОШБр Володимир Фокін.

"Там ворог має успіх. Причому досить такий суттєвий - ворог просується вглиб нашої оборони по лівому флангу", - розповів командир.

За його словами, частину сил і ресурсів РФ перекинула для посилення позицій там, де окупанти досягають найбільших успіхів.

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"Точно знаю, у нас на флангах ідуть запеклі бої за Протест для того, щоб розширити свій плацдарм, розширити свій успіх також провести штурми проти нашого підрозділу, але у нас він успіху не мав", - наголосив Фокін.

Щодо оборони на Харківщині, де бійці Третьої штурмової бригади також тримають оборону, Фокін повідомив, що росіяни щодня намагаються штурмувати населений пункт Борова. Проте інтенсивність цих атак знизилася, як і кількість окупантів, що беруть участь у штурмах.

"Якщо раніше це було 6-10 військових, то наразі 3-5 в одній штурмовій групі. Проте треба зазначити, що підсилився вплив зі скидів та FPV-дронів на наші позиції. Також працює артилерія, танки (проте з закритих вогневих позицій). При штурмових діях на нашому напрямку ворог зараз не використовує бронегрупи", - розповів він.

Що відомо про 3 ОШБр З'єднання Сухопутних Військ ЗС України захищає країну з перших днів російського вторгнення у 2022 році. Створено на базі загонів територіальної оборони "Азов". Бійці 3 ОШБр вели бої на Запорізькому напрямку, підкріплення з полку вертольотами дісталося до оточеного Маріуполя. Підрозділ брав участь у Херсонському контрнаступі. У 2023 році полк перетворений в окрему штурмову бригаду, яка також воювала під Бахмутом.

Ситуація на фроні - останні новини

Нагадаємо, співзасновник проєкту DeepState Руслан Микула повідомив, що найскладніша ситуація наразі на Покровському напрямку, де Україна втратила багато сіл і територій. Росія перекидає нові бригади, які раніше були розбиті, на фронт.

Також залишається складною ситуація у Харківській області. Російські війська активно діють у районі Вовчанська, намагаючись захопити місто.

Як повідомляв Главред, ситуація в районі селища Нью-Йорк на Донеччині є складною, з загрозою оперативного оточення для українських сил. Ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп зазначив, що Генштабу ЗСУ доведеться швидко ухвалювати рішення про можливий відвід військ, якщо ситуація не зміниться.

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