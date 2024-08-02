РФ готується до великого штурму Вовчанська: у ЗСУ розкрили критичну ситуацію

Під час одиночного переміщення росіяни також намагаються накопичити особовий склад у підвальних приміщеннях.

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Що відбувається на Харківщині / колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, скрішот: deepstatemap

Військові повідомили, що у Харківській області ситуація залишається складною. Найбільшу активність армія РФ проявляє у районі Вовчанська. Окрім того, загарбники готуються проводити нові штурми.

У пресслужбі оперативно-тактичного угруповання "Харків" повідомили, що окупанти атакують позиції Сил оборони та намагаються взяти під свій контроль місто Вовчанськ.

"У Вовчанську ворог провів евакуацію санітарних втрат, здійснив внутрішню ротацію особового складу та здійснив забезпечення передових позицій боєкомплектом і провізією. У кварталі дев'ятиповерхівок проводить підготовчі заходи до штурмових дій", - йдеться в повідомленні. відео дня

Крім того, під час одиночного переміщення росіяни також намагаються накопичити особовий склад у підвальних приміщеннях, аби наступати на позиції українських оборонців.

Також зазначається, що біля Глибокого було зафіксовано перегрупування штурмових груп. Також війська РФ провели мінування.

РФ просувається під Вовчанськом / скріншот: deepstatemap

Що за місто Вовчанськ? Вовчанськ – місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. Згідно з даними станом на 2022 рік, у місті проживали близько 3500 людей, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - наступ Росії

Нагадаємо, що військові аналітики заявили, що РФ, імовірно, захопила весь агрегатний завод. На опублікованих фото видно, як ЗСУ завдали удару з безпілотника по великій купі боєприпасів у частині Вовчанського агрегатного заводу. Це вказує на те, що російські війська, ймовірно, захопили весь завод.

У ЗСУ заявили, що РФ готує новий штурм на Харківщині та назвали напрямок удару. Відомо, що протягом поточної доби ворог відновив атаки. Станом на ранок відбулося 7 бойових зіткнень, з них 5 ще тривають. Українські війська продовжують заходи з посилення стійкості оборони.

Олександр Сирський заявив, що РФ хоче прорвати оборону ЗСУ, йдуть жорсткі бої. Російські окупанти продовжуються зосереджувати свої зусилля на Покровському напрямку на Донеччині. Там загарбники кидають у бій свої найдосвідченіші штурмові підрозділи.

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