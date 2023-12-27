Нічна атака "Шахедів": дрони збивали у 8 українських областях

У ніч на 27 грудня 2023 року російські окупанти атакували Україну ударними дронами типу "Shahed". Всього ворог запустив 46 "шахедів", 32 з них були збиті.
Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, окупанти атакували за двома напрямками: Балаклава - окупований Крим, Приморсько-Ахтарськ – Краснодарський край (рф).
Російські військові атакували хвилями в різний час - в період з 19:00 26 грудня по 03:50 27 грудня.
До відбиття повітряного нападу були залучені: тактична авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і сил оборони України.
Знищено 32 ворожих ударних БПЛА противника.
Більшість безпілотників, які не вдалося збити, атакували прифронтові території, зокрема Херсонщину. Ще кілька БПЛА впали без наслідків.
Протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Вінницькій, Запорізькій, Хмельницькій та Кіровоградській областях.
Як повідомляв Главред, ворожа армія в ніч з 25 на 26 грудня випустила по Україні 18 дронів-камікадзе "Шахед". Українській протиповітряній обороні вдалося збити 12 ворожих БПЛА.
У ніч на понеділок, 25 грудня, окупанти випустили по Україні 31 дрон-камікадзе "Шахед". Українська протиповітряна оборона збила 29 ворожих безпілотників.
Інші новини:
- Діти в шоці, вдома немає: в квартиру ведучого телемарафону влучив ворожий дрон
- "До Києва долітатимуть": РФ готує новий масований удар дронами - ЗСУ
- Росія "вчиться полювати" на морські дрони ЗСУ: ЗМІ розкрили деталі