Росія 'вчиться полювати' на морські дрони ЗСУ: ЗМІ розкрили деталі

Окупанти постійно удосконалюють засоби з протидії українським морським дронам.

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Морські дрони стали реальною загрозою для російських кораблів / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Для виявлення і перехоплення морських дронів ЗСУ у хід пішли рідкісні Ка-29 окупантів, пише Defense Express.

Зауважується, що з осені ЗС РФ намагалися перешкоджати просуванню морських БПЛА за допомогою спеціальних сіток або бонів і тривалий час не змінювали своєї тактики.

Однак згодом РФ почали залучати бойову авіацію Су-30 і вертольоти Мі-8, а також Ка-29.

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Понад те, у мережі з'являлась інформація про тестування Росією FPV-дронів-камікадзе, "і цілком ймовірно, що це ворог також відпрацьовує інструмент ударів по нашим катерам-камікадзе".

"Загалом картина виглядає так - росіяни мають немалий набір інструментів протидії нашим морським дронам, але тут ворог вимушений швидше у "реактивний" засіб, реагуючи на виклики, які на морі ставлять Сили оборони України. Бо саме Україна зараз має ініціативу у війні в Чорному морі", - наголосили експерти.

Вибухи у Феодосії 26 грудня

У ніч на 26 грудня в порту Феодосії прогримів потужний вибух. Генштаб підтвердив ураження великого десантного корабля "Новочеркаськ" о 2:30. Саме цього дня країна-агресорка відзначає День своєї сухопутної ППО.

Водночас у Міноборони Росії не кажуть про ступінь пошкодження корабля, однак підтверджують завданий удар. При цьому російські пропагандисти почали поширювати "версію" про нібито знищення двох українських Су-24 "під час повітряного бою".

Понад те, наслідки вибуху фіксували супутники NASA. За даними росЗМІ, "задвохсотився" щонайменше 21 російський моряк. Екіпаж чергував у нічну пору на кораблі. Крім того, російські пабліки стверджують, що ВДК перевозив велику кількість озброєння, тому "це велика втрата для фронту".

У Повітряних силах підкреслили, що "Новочеркаськ" згорів ущент, і, можливо, постраждала портова інфраструктура. За словами Ігната, участь у плануванні операції брали і Збройні сили, і інші сили оборони, а "льотчики тактичної авіації вже крилатими ракетами довели справу до кінця".

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