УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росія "вчиться полювати" на морські дрони ЗСУ: ЗМІ розкрили деталі

Яна Ставська
27 грудня 2023, 01:15
Окупанти постійно удосконалюють засоби з протидії українським морським дронам.
Росія 'вчиться полювати' на морські дрони ЗСУ: ЗМІ розкрили деталі
Морські дрони стали реальною загрозою для російських кораблів / Колаж Главреда. Фото: скріншоти

Для виявлення і перехоплення морських дронів ЗСУ у хід пішли рідкісні Ка-29 окупантів, пише Defense Express.

Зауважується, що з осені ЗС РФ намагалися перешкоджати просуванню морських БПЛА за допомогою спеціальних сіток або бонів і тривалий час не змінювали своєї тактики.

Однак згодом РФ почали залучати бойову авіацію Су-30 і вертольоти Мі-8, а також Ка-29.

відео дня

Понад те, у мережі з'являлась інформація про тестування Росією FPV-дронів-камікадзе, "і цілком ймовірно, що це ворог також відпрацьовує інструмент ударів по нашим катерам-камікадзе".

"Загалом картина виглядає так - росіяни мають немалий набір інструментів протидії нашим морським дронам, але тут ворог вимушений швидше у "реактивний" засіб, реагуючи на виклики, які на морі ставлять Сили оборони України. Бо саме Україна зараз має ініціативу у війні в Чорному морі", - наголосили експерти.

Вибухи у Феодосії 26 грудня

У ніч на 26 грудня в порту Феодосії прогримів потужний вибух. Генштаб підтвердив ураження великого десантного корабля "Новочеркаськ" о 2:30. Саме цього дня країна-агресорка відзначає День своєї сухопутної ППО.

Водночас у Міноборони Росії не кажуть про ступінь пошкодження корабля, однак підтверджують завданий удар. При цьому російські пропагандисти почали поширювати "версію" про нібито знищення двох українських Су-24 "під час повітряного бою".

Понад те, наслідки вибуху фіксували супутники NASA. За даними росЗМІ, "задвохсотився" щонайменше 21 російський моряк. Екіпаж чергував у нічну пору на кораблі. Крім того, російські пабліки стверджують, що ВДК перевозив велику кількість озброєння, тому "це велика втрата для фронту".

У Повітряних силах підкреслили, що "Новочеркаськ" згорів ущент, і, можливо, постраждала портова інфраструктура. За словами Ігната, участь у плануванні операції брали і Збройні сили, і інші сили оборони, а "льотчики тактичної авіації вже крилатими ракетами довели справу до кінця".

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
ЗСУ дрони Чорноморський флот Морські дрони
Реклама

Головне за день

Діти більше не побачать тата: у Херсоні під час евакуації людей загинув молодий лейтенант

Діти більше не побачать тата: у Херсоні під час евакуації людей загинув молодий лейтенант

23:09 Україна
Працювали швидко: окупанти в паніці вивели свої кораблі з Феодосії

Працювали швидко: окупанти в паніці вивели свої кораблі з Феодосії

22:43 Україна
Росіяни вдарили по евакуаційному поїзду в Херсоні: є загиблі

Росіяни вдарили по евакуаційному поїзду в Херсоні: є загиблі

21:09 Україна
Всі головні новини

Популярне

Залужний: Мар'їнки більше немає, ЗСУ - на півночі міста 10660

Залужний: Мар'їнки більше немає, ЗСУ - на півночі міста

Є на будь-якій моделі: прихована функція мікрохвильовки, якою користуються одиниці 7370

Є на будь-якій моделі: прихована функція мікрохвильовки, якою користуються одиниці

Вибух у Феодосії зафіксували супутники NASA, стала відома доля екіпажу і корабля 6616

Вибух у Феодосії зафіксували супутники NASA, стала відома доля екіпажу і корабля

Лише одиниці побачать помилку за 5 секунд: оптична ілюзія для найкмітливіших 6439

Лише одиниці побачать помилку за 5 секунд: оптична ілюзія для найкмітливіших

Останні новини

03:10

"Прагне захопити всю Україну": експерт розкрив окупаційні плани Росії

02:48

Салати зробите в 2 рази швидше: спосіб моментальної чистки вареної картоплі

02:14

Вибори в США: експерт розповів, кого республіканці можуть підтримати замість Трампа

01:30

На зло Мурату: дружина Налчаджиоглу показала гарячий Різдвяний образ

01:15

Росія "вчиться полювати" на морські дрони ЗСУ: ЗМІ розкрили деталі

Путін хоче захопити Україну і напасти на НАТО, його режим впаде до 2030 року - СотникПутін хоче захопити Україну і напасти на НАТО, його режим впаде до 2030 року - Сотник
26 грудня, вівторок
23:47

Подолати екологічні наслідки війни допоможе програма Європейського Союзу, — Кацуба

23:39

Раміна Есхакзай вперше зізналася, чому розійшлася з нареченим

23:09

Діти більше не побачать тата: у Херсоні під час евакуації людей загинув молодий лейтенант

23:04

Клоун-путініст Охлобистін розповів байку про своє "порятунок від ДРГ"

Реклама
22:43

Працювали швидко: окупанти в паніці вивели свої кораблі з Феодосії

22:22

Росія оголосила у розшук командувача Повітряних сил ЗСУ: той відреагував

22:19

Як українцям економити світло: топ порад від енергетиків

21:47

Колишня дружина Кличка показала його височенних синів і красуню-дочку

21:34

Без Насті: Потап один відсвяткував Різдво в Лондоні

21:20

Наталія Валевська запідозрила в плагіаті учасницю Нацвідбору на Євробачення-2024

21:09

Росіяни вдарили по евакуаційному поїзду в Херсоні: є загибліВідео

21:03

Чи можна жінкам посівати: яке пояснення закладене у давніх звичаях

20:58

"Перевіряли два лікарі": Клопотенко розповів, як непросто було готувати для Першої леді

20:00

3 знака зодіаку приречені на успіх в 2024 році: кому буде везти у всьому

19:53

Це досі "сіра зона": у Харківській ОВА спростували фейк РФ про загарбання нового села

Реклама
19:39

Штормовий вітер та сніг з дощем: в Україну вривається негода

19:26

Під удар ЗСУ міг потрапити ще один корабель чи катер РФ у Феодосії – ОК "Південь"

19:25

Зразкова барбі-сім'я: Періс Хілтон показала перші знімки одномісячної доньки

19:23

Місячний календар 27 грудня 2023: супутник вкаже, до чого призведуть спокуси

19:15

Ось що відбувається з організмом, коли ви щодня їсте масло

19:10

ВДК "Новочеркаськ" отримав попередження ще 24 березняПогляд

18:54

Газета - це квіточки: як радянські господині вимивали дзеркала до блиску

18:43

"Є кілька факторів": Жданов спрогнозував терміни можливого наступу України

18:35

ФСБ натовпами шле мігрантів до кордону з Фінляндією - The Insider

18:33

Ситуація змінилась кардинально: Барабаш розповів про бої за Авдіївку

18:00

Забудьте про жучків і мошок назавжди: що покласти в крупу, щоб врятувати запаси

17:56

П'ята каденція Путіна має стати останньою: публіцист зробив прогноз РФ в 2024Відео

17:48

"2025 рік для них критичний": Ягун дав прогноз, скільки ще РФ може вести війну

17:46

Частини пенсіонерів в Україні зріжуть виплати в 2024-му: хто затягне пояси

17:45

"Я незадоволений": Залужний жорстко розкритикував роботу ТЦК

17:36

Чому скисає молоко: про несподівану відповідь здогадуються лише одиниці

17:10

ЗСУ знищили 20% чорноморського флоту РФ - міноборони Британії

17:08

Удари по території України на Новий рік: у ЗСУ попередили про загрозу

17:02

Скільки грам в чайній і столовій ложці: погляд на звичайні речі під новим кутом

16:52

Залужний провів брифінг: що Главком казав про мобілізацію, фронт і війну у 2024 роціВідео

Реклама
16:52

2024-й військовий рік відрізнятиметься від 2023-го - Залужний розповів подробиці

16:41

Залужний: Мар'їнки більше немає, ЗСУ - на півночі міста

16:33

Втратили майже 10 бригад: генерал-розвідник розповів про колосальний успіх ЗСУ

16:23

"Забезпечать нашу потребу": Залужний розповів про електронні повістки

16:23

Вибухи у Феодосії: ЗСУ "мінуснули" на борту ВДК до 2 тисяч "Шахедів" - Черник

16:18

Кого потрібно напоїти 27 грудня, щоб залучити удачу: важливі прикмети дня

16:07

Порошенко увійшов до ТОП-3 олігархів: за рік війни збагатився до 1 млрд доларів

15:57

Як варити буряк: несподівана порада уб'є навіть досвідчених господинь

15:50

Пити солодкий чай небезпечно: лікар розповів, скільки цукру можна вживати в день

15:46

Не моя компетенція: Залужний прокоментував новий законопроект про мобілізацію

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Мода та краса
Мода 2023Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні помилкиГарний манікюр
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти