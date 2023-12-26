Окупанти вночі атакували Україну дронами: у Генштабі розкрили наслідки

Ворожа армія в ніч з 25 на 26 грудня випустила по Україні 18 дронів- камікадзе "Шахед".
Українській протиповітряній обороні вдалося збити 12 ворожих БПЛА. Про це розповіли в Генеральному штабі Збройних сил України.
"За минулу добу російські окупанти знову атакували Україну, використовуючи 18 БПЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 12 ударних БпЛА", - повідомили у відомстві.відео дня
Уточнення від Повітряних сил України
У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що в ніч на вівторок, 26 грудня, окупанти запустили по Україні 19 ударних дронів "Шахед" з районів Балаклава (Крим) і Приморсько-Ахтарськ (РФ) по південно-східному напрямку
"В результаті протиповітряного бою силами і засобами ЗС і Сил оборони України знищено 13 ударних БПЛА "Шахед" в межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей", - уточнили в повітряних силах.
Також вночі 26 грудня тактична авіація Повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Новочеркаськ" в районі Феодосії.
Атаки дронами по Україні
Нагадаємо, в ніч на 23 грудня окупанти влаштували нічну атаку "Шахедами". Всі дев'ять "Шахедів" були знищені силами і засобами Повітряних сил і сил оборони України в межах Одеської та Хмельницької областей.
Також в ніч з 24 на 25 грудня російські загарбники в випустили по Україні 31 дрон-камікадзе "Шахед". Українська протиповітряна оборона збила 29 ворожих безпілотників.
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