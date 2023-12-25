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РФ атакувала Україну "Шахедами": у Генштабі розповіли деталі

Альона Вороніна
25 грудня 2023, 07:59оновлено 25 грудня, 09:08
Окупанти запустили 31 безпілотник, українській ППО вдалося збити 29 ворожих дронів-камікадзе.
РФ атакувала Україну 'Шахедами': у Генштабі розповіли деталі
РФ атакувала Україну "Шахедами"/ коллаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes, скрін

Російські загарбники у неділю, 24 грудня, випустили по Україні 31 дрон-камікадзе "Шахед".

Українська протиповітряна оборона збила 29 ворожих безпілотників. Про це розповіли у Генеральному штабі Збройних сил України.

"Минулої доби російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 31 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України 29 ударних БпЛА знищено", – йдеться у повідомленні відомства.

відео дня

Нагадаємо, ввечері 24 грудня у низці регіонів України лунала повітряна тривога. Повідомлялося, що вибухи чули в Херсонській та Одеській областях.

ППО знищила 28 ворожих дронів і 2 ракети

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що в ніч на понеділок, 25 грудня, російські загарбники запустили по Україні 31 ударний дрон "Шахед" із районів Чауда, Балаклава (Крим) і дві авіаційні ракети.

"В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України знищено 28 ударних БпЛА "Shahed-136/131" у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської, Донецької, Кіровоградської та Хмельницької областей. Під час повітряного нападу ворог також застосував керовану авіаційну ракету Х-59 на Запорізькому напрямку та протирадіолокаційну ракету Х-31П із акваторії Чорного моря. Обидві – знищено", – зазначили в Повітряних силах.

Також за минулу добу були знищені два ворожі літаки: один Су-34 – на Донеччині та один Су-30СМ – над акваторією Чорного моря.

Атаки дронами по Україні

Нагадаємо, 22 грудня РФ атакувала дронами Миколаївщину та Одещину. У Миколаївській області безпілотник влучив в інфраструктурний об'єкт, в Одеській області уламки дрона впали на зерносховище.

У ніч на 23 грудня окупанти влаштували нічну атаку "Шахедами". Всі дев'ять "Шахедів" були знищені силами та засобами Повітряних Сил і Сил оборони України в межах Одеської та Хмельницької областей.

Військовий експерт Ігор Романенко розповів, коли чекати нових ударів РФ по Києву. Окупанти атакують столицю України з кількох причин. Перша – морально-психологічний тиск на Київ і киян.

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війна в Україні дрони вторгнення Росії
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