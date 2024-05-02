Загроза захоплення Часового Яру до 9 травня: у ЗСУ дали однозначну відповідь

Окупанти РФ кинули в наступ великі ресурси, наголосив Олег Калашніков.

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У ЗСУ прокоментували загрозу захоплення Часового Яру / Колаж: Главред, фото: Новини Донбасу, МО РФ

Офіцер прес-служби 26 артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков прокоментував ситуацію навколо Часового Яру Донецької області.

Незважаючи на те, що ворог кинув на цей напрямок великі ресурси, російські окупаційні війська не зможуть захопити Часів Яр до 9 травня, підкреслив він в ефірі телемарафону.

"Вони вже не можуть стрибнути вище своєї голови. Тобто вони вже до цього задіяли повністю всі ресурси на нашому напрямку, кидають усе, що тільки можна, щоб знайти нашу слабину і продавити нашу оборону", - сказав український військовий.

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Він каже, що російські окупанти не в змозі виконати завдання кремлівської верхівки із захоплення Часового Яру до сакральної для них дати.

"Більше зробити вони не зможуть, до чергової сакральної дати в них узагалі нічого не вийде, і їм (росіянам - ред.) доведеться знову вигадувати нову дату і переносити терміни для того, щоб їхній електорат чогось очікував", - додав Калашніков.

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Раніше повідомлялося, чи може армія РФ може обійти Часів Яр. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські сили продовжують наступальні операції в районі Часів Яру Донецької області. Ворог може спробувати обійти місто і створити умови для оперативного оточення.

У ЗСУ зізналися, чи захопить РФ Часів Яр до 9 травня. Противник щодня намагається атакувати на всіх напрямках поблизу Часового Яру, на південь від міста, вздовж шосе, намагається повністю захопити селище Іванівське.

Захоплення Часового Яру відкриє окупантам дорогу до "оборонного поясу" ЗСУ. Російські війська, які зараз перебувають на східних околицях Часового Яру, активізували зусилля із захоплення міста з березня 2024 року. Це дозволить армії РФ почати подальші наступальні операції проти міст, які формують значний оборонний пояс України на Донбасі.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

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