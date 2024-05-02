Окупанти просуваються до Часового Яру: Чаус розповів про бої на околицях

Нині евакуацію із Часового Яру сповільнилася майже до нульових показників - у місті залишаються сотні людей.

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Окупанти просунулись до Часового Яру / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, скріншот: deepstate

Начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус заявив, що бойові дії дійшли до межі міста Часів Яр Донецької області, однак у місті залишаються сотні людей.

"У Часовому Ярі та у всій Часовоярській громаді залишається 682 особи... Це звичайні люди, мешканці громади, які залишилися, не дивлячись на військові дії, які безпосередньо фактично вже йдуть на кордоні нашого міста", - сказав Чаус в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами начальника МВА, у місті залишилися 700 людей, здебільшого це люди похилого віку.

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Евакуація місцевих жителів розпочалася ще на початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року і не припиняється й досі. Однак, евакуацію сповільнилася майже до нульових показників. Відомо, що за останній тиждень з Часового Яру ніхто не виїхав.

Часів Яр Часів Яр - місто в Бахмутському районі Донецької області України. Адміністративний центр Часовоярської міської громади. Часів Яр розташований на панівних висотах, що забезпечує велику перевагу Силам оборони України. Наші війська можуть тримати під вогневим контролем угруповання російських загарбників на великих відстанях. Війська РФ намагаються захопити Часів Яр, щоб зайняти ці висоти і просунутися ближче до Краматорська і Слов'янська, які їм потрібні для повної окупації Донецької області

Ситуація поблизу Часового Яру

Нагадаємо, що російські окупанти хочуть оточити Часів Яр. Олесь Маляревич заявив, що окупанти прсуваються на Часів Яр із трьох сторін - з боку Богданівки, фронтально з боку Хромового та з Іванівського, яке ще частково під контролем ЗСУ. Окупаційні війська застосовують на цьому напрямку всі наявні сили.

РФ намагається взяти в кліщі Часів Яр, найінтенсивніші бої ведуться на Новопавлівському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Назар Волошин зауважив, що на напрямку Новобахмутівка-Очеретине окупанти ввели додаткові резерви, щоб прорвати оборону ЗСУ.

У ЗСУ зізнались, чи захопить РФ Часів Яр до 9 травня. Лінія фронту відносно стабільна, підрозділи ЗСУ не мають жодної ділянки, де окупантам вдалося просунутися, зазначив Олексій Тарасенко. Окупанти намагаються ускладнити логістику та виснажити ЗСУ, щоб просунутися.

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