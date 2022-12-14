РФ атакує з Азова: у ЗСУ розповіли про удар російських дронів-камікадзе

Радіолокаційними засобами ЗСУ виявлено більше десяти баражуючих боєприпасів.

РФ запускає іранські дрони Shahed / Telegram

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли подробиці атаки Росії 14 грудня іранськими безпілотниками.

Окупанти запускають дрони зі східного узбережжя Азовського моря, на даний момент десяток - збиті, повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ

"14 грудня вночі російські окупаційні війська атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136/131", - уточнюється в повідомленні.

У Командуванні ПС ЗСУ уточнили, що ударні БПЛА летять з напрямку східного узбережжя Азовського моря.

При цьому радіолокаційними засобами ЗСУ виявлено більше десяти баражуючих боєприпасів.

Водночас зенітними ракетними підрозділами та іншими вогневими засобами Повітряних сил Збройних сил України вже знищено десять "шахедів" противника.

/ Facebook/kpszsu

Станом на 8.10 бойова робота ще триває, додали в командуванні ЗС.

Атака дронів-камікадзе

Нагадаємо, в Києві вранці в середу, 14 грудня, прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Їх було чутно в різних районах міста.

Повітряну тривогу оголосили близько 6 години ранку. Після цього повідомлялося, що загроза пов'язана з дронами-"шахедами", які Росія запустила в бік України.

Голова Київської обласної Військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив на Київщині працює протиповітряна оборона.

"Київщина, ранок. Працює ППО! Важливо зараз перебувати в укриттях і безпечних місцях", – написав він Telegram.

Після цього мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в одному з районів міста.

"Вибухи в Шевченківському районі столиці. Служби слідують на місце. Детальніше - пізніше", - написав він.

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